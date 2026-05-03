Serie A: l’Inter è Campione d’Italia, battuto 2-0 il Parma

L’Inter di Chivu è Campione d’Italia. L’Inter vince contro il Parma a San Siro e si aggiudica ufficialmente il ventunesimo scudetto della sua storia. Un successo che chiude una stagione di rinascita per la squadra milanese

Inter-Parma: 2-0, è festa Scudetto per i nerazzurri

La formazione di Cristian Chivu scende in campo con l’obiettivo di conquistare l’ultimo punto necessario per la matematica del titolo. L’avvio è segnato dalla prudenza con un Parma ben messo in campo che prova subito a impensierire Sommer. Nel centrocampo nerazzurro spicca la prova Nicolò Barella, che torna decisivoa. Il centrocampista si rende protagonista anche della prima vera occasione del match, colpendo una clamorosa traversa su un passaggio di Pio Esposito. Negli ultimi minuti del primo tempo, la partita si sblocca. Marcus Thuram trova lo spazio giusto e segna la rete dell’1-0. È il quinto gol in altrettante partite per l’attaccante francese, che permette all’Inter di rientrare negli spogliatoi con maggiore serenità.

Il raddoppio di Mkhitaryan e il record di Chivu

Nel secondo tempo il copione della gara rimane invariata. L’Inter gestisce il possesso cercando il gol della sicurezza, ma senza scoprirsi troppo, mentre il Parma difende con ordine e mantiene alta l’attenzione con le sue ripartenze. A metà della ripresa, l’allenatore nerazzurro opera una tripla sostituzione. In campo Lautaro Martinez, Carlos Augusto e Mkhitaryan al posto di Thuram, Bastoni e Zielinski. La mossa si rivela vincente per allentare la tensione e chiudere definitivamente i giochi.

È proprio Mkhitaryan a siglare la rete del 2-0 che archivia l’incontro e dà il via ai festeggiamenti di San Siro. Il triplice fischio sancisce il primo scudetto della presidenza Marotta e della proprietà americana.

Cristian Chivu entra nella storia del club. Il tecnico ex della gara vince il campionato al suo primo anno completo in panchina e diventa il primo, dopo ottantotto anni, a conquistare il tricolore in nerazzurro sia da giocatore che da allenatore.

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