F1, GP Miami: Antonelli vince ancora, sfortuna per Leclerc

Andrea Kimi Antonelli sta scrivendo la storia della F1 italiana. Il pilota della Mercedes vince anche il Gran Premio di Miami precedendo Norris e Piastri, Kimi centra il terzo successo consecutivo.

Tanta sfortuna per Leclerc, terzo fino ad un giro dalla fine, ma poi costretto a perdere posizioni per un problema tecnico.

Antonelli non sbaglia nulla, Norris secondo

Gara bella e spettacolare a Miami, senza l’incubo pioggia. Al via Charles Leclerc scatta benissimo e prende il comando della gara, approfittando di un bloccaggio in frenata di Kimi Antonelli e di un immediato testacoda di Max Verstappen. Dopo una prima fase di corsa interrotta dall’ingresso della Safety Car per gli incidenti di Hadjar e Gasly, il pilota italiano della Mercedes inizia a costruire la sua vittoria.

Antonelli ingaggia un duello serrato con Lando Norris, perde momentaneamente la posizione, ma decide di anticipare la sosta ai box. Questa mossa strategica gli permette di superare l’inglese con un over-cut impeccabile. Da quel momento, per oltre venti tornate, il pilota itlaiano si difende con lucidità e taglia il traguardo per primo.

Il podio McLaren e il calo della Ferrari

Giornata positiva per McLaren. Il team inglese, che aveva portato tanti aggiornamenti, dimostra un passo gara superiore per lunghi tratti della corsa e si prende gli altri due gradini del podio, piazzando Lando Norris al secondo posto e Oscar Piastri al terzo.

La domenica della Ferrari, al contrario, si trasforma in una profonda delusione con il passare dei minuti. Leclerc si batte con orgoglio per difendere il terzo posto, ma sconta un evidente divario di potenza del motore sui rettilinei. La situazione precipita definitivamente al penultimo giro: a causa di un problema tecnico all’ala, il monegasco perde il controllo della vettura e finisce in testacoda. Per fortuna Leclerc resta in pista ma perde oltre 15 secondi. Questo episodio lo condanna alla sesta piazza finale, permettendo i sorpassi all’ultima curva della Mercedes di George Russell, quarto, e della Red Bull di Max Verstappen, quinto dopo una faticosa rincorsa dal fondo. Corsa anonima per l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, che chiude settimo. Occhio però ai ribaltoni viste le tante proteste dei team e ai possibili provvedimenti della FIA per il finale concitato.

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