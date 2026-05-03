Trionfo a Istanbul: l’Italia del fioretto femminile vince la prova a squadre

Il fine settimana di Istanbul si chiude con un altro trionfo azzurro: l’Italia del fioretto femminile domina la prova a squadre e conquista la medaglia d’oro, bissando quello maschile.

La netta vittoria in finale contro la Spagna

Il quartetto formato da Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini e Anna Cristino sale sul gradino più alto del podio al termine di un match senza storia. L’Italia supera in finale la sorprendente Spagna con il netto punteggio di 45-27.

Dopo un primo assalto perso da Errigo contro l’iberica Marino, la squadra azzurra ha subito preso il controllo della gara. Le fiorettiste italiane hanno allungato il vantaggio assalto dopo assalto, impedendo alle avversarie di rientrare in partita. Questo successo va a completare un fine settimana perfetto per la scherma tricolore, che ha già dominato le prove individuali e ha festeggiato il primo posto della squadra maschile.

Il percorso inarrestabile verso l’oro

Il cammino della formazione azzurra inizia dagli ottavi di finale con una netta vittoria sulla Romania per 45-21. Ai quarti di finale l’Italia affronta la Cina e vince la sfida con il punteggio di 45-28. In semifinale le azzurre superano il Giappone sempre per 45-28, mettendosi in tasca il pass per l’atto conclusivo del torneo.

Nell’altra semifinale la Spagna ha invece sorpreso la Corea del Sud, imponendosi per 45-43 al termine di una gara combattuta. A completare il podio di giornata è infine la squadra giapponese, che nella finale per la medaglia di bronzo sconfigge le sudcoreane per 39-24.

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