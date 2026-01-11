Bob a quattro, azzurri ancora ai piedi del podio: quarto posto a Sankt Moritz

Nella sesta prova di Coppa del mondo sulla pista naturale svizzera, l’equipaggio di Baumgartner chiude quarto a pari merito. Continua il trend positivo della stagione.

Ancora una prova solida e competitiva per il bob a quattro italiano, che chiude nuovamente ai piedi del podio nella sesta tappa stagionale di Coppa del mondo, disputata sulla storica e unica pista naturale al mondo di Sankt Moritz.

Quarto posto a pari merito per l’equipaggio azzurro

Il quartetto composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti ha terminato la gara in quarta posizione, a pari merito con l’Austria di Markus Treichl. La vittoria è andata al tedesco Adam Ammour con il tempo complessivo di 2’09”51, davanti al connazionale Johannes Lochner, secondo a 7 centesimi. Sul terzo gradino del podio è salito lo svizzero Michael Vogt, staccato di 55 centesimi.

Una stagione in costante crescita

Per l’Italia prosegue un andamento incoraggiante: il pilota altoatesino Baumgartner ha già centrato un terzo posto a Innsbruck e collezionato tre quarti posti tra Lillehammer, in due occasioni, e Sankt Moritz. Risultati che confermano la competitività del team azzurro nel circuito internazionale.

L’altro equipaggio fuori dalla seconda run

Non è riuscito invece a qualificarsi per la seconda discesa l’altro equipaggio italiano formato da Mattia Variola, Fabio Batti, Alex Verginer e Mario Lambrughi, rimasto escluso per una sola posizione al termine della prima run.

Classifica generale a una gara dal termine

Con una sola prova ancora da disputare prima della conclusione della stagione, la classifica generale vede il leader salire a quota 1305 punti, seguito da Johannes Lochner con 1246, Adam Ammour con 1211 e Patrick Baumgartner con 1104 punti.