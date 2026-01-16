Biathlon, Vittozzi di nuovo sul podio: terza nella sprint di Ruhpolding

Lisa Vittozzi conquista il secondo podio individuale stagionale in Coppa del Mondo. A Ruhpolding l’azzurra chiude terza nella sprint femminile al termine di una gara equilibratissima, decisa al poligono.

Secondo podio individuale stagionale per Vittozzi

Lisa Vittozzi conferma il suo ottimo momento di forma in Coppa del Mondo di biathlon, centrando il secondo podio individuale dell’anno. Dopo il successo nella pursuit di Hochfilzen, la sappadina del Centro Sportivo Carabinieri ha chiuso al terzo posto nella sprint femminile di Ruhpolding.

Una gara estremamente combattuta, con 18 atlete racchiuse in un solo minuto e sette classificate senza errori, a dimostrazione di quanto la precisione al tiro sia stata decisiva.

Gara perfetta al poligono, podio meritato

Vittozzi ha fatto la differenza proprio al poligono, risultando impeccabile sia nella serie a terra sia in quella in piedi, mostrando anche ottima velocità sugli sci. Al traguardo ha accusato un ritardo di 11″7 dalla vincitrice, la svedese Hanna Oeberg, che ha fermato il cronometro su 19’10″7.

Seconda posizione per la francese Lou Jeanmonnot, staccata di 7″5, mentre l’azzurra ha completato il podio con una prova solida e continua.

Scelta vincente dopo Oberhof

La decisione di saltare la tappa di Oberhof per ricaricare le energie in vista della lunga stagione si sta rivelando vincente. Dopo il secondo posto nella staffetta di giovedì, il podio nella sprint conferma la crescita di condizione di Vittozzi in questa fase cruciale dell’inverno.

Wierer penalizzata da un errore, ma ancora in corsa

La gara avrebbe potuto regalare un risultato importante anche a Dorothea Wierer, che senza un errore nella serie in piedi avrebbe lottato per le primissime posizioni. L’azzurra ha invece chiuso 17ª, ma resta pienamente in corsa in vista della pursuit di domenica 18 gennaio.

Alla gara a inseguimento prenderanno parte anche:

Hannah Auchentaller , 33ª con un errore

Michela Carrara , 39ª con tre errori

Linda Zingerle, 55ª con due errori

Classifica generale: Vittozzi risale, Jeanmonnot al comando

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Lou Jeanmonnot consolida la leadership con 628 punti, davanti a Suvi Minkkinen (548) e Maren Kirkeeide (521).

Tra le azzurre: