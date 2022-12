Lisa Hauser si aggiudica la sprint femminile della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’austriaca non commette errori al tiro e si aggiudica la terza prova in questa settimana d’apertura di stagione a Kontiolahti. Ma l’Italia celebra anche quest’oggi una splendida prova di Lisa Vittozzi, che dopo la gara individuale sale sul podio anche nella sprint e si guadagna la prima posizione nella classifica generale. Un solo errore al tiro per l’atleta veneta, che si è poi resa protagonista di un ottimo ultimo giro che le regala uno splendido secondo posto anche verso la gara ad inseguimento di domani. Sul terzo gradino del podio ci sale la svedese Linn Persson.

Una sprint con tanti errori al tiro da parte delle protagoniste più attese. Su tutte le sorelle Öberg che non riescono ad entrare nelle prime 10 nonostante, soprattutto Elvira, abbiano quasi volato sugli sci. Un pessimo secondo poligono condanna anche la ceca Davidova. In generale un bel sabato per i colori azzurri. Buona prestazione da parte di Dorothea Wierer, anche lei con un errore sui dieci tiri tentati quest’oggi. La due volte vincitrice di Coppa del Mondo riesce ad ottenere un piazzamento in top-ten con la nona piazza al traguardo. Bravissima anche Rebecca Passler, che con il suo doppio zero al tiro entra nelle 20 e guadagna tanti bei punti per la classifica generale. La giovane 21enne continua a mostrare enormi progressi in questo inizio di stagione. Fuori dalle prime 40, ma comunque qualificate per l’inseguimento di domani, invece Samuela Comola e e Michela Carrara.

L. Hauser (NOR) 20:39.5 L. Vittozzi (ITA) +17.3 L. Persson (SWE) +24.2 E. Lunder (CAN) +25.4 A. Weidel (GER) +26.6 D. Herrmann (GER) +31.6 I. Tandrevold (NOR) + 31.6 S. Schneider (GER) +34.2 D. Wierer (ITA) +34.9 I. Lien (NOR) +37.8

17. R. Passler (ITA) + 47.8

44. S. Comola (ITA) +1:30.4

53. M. Carrara (ITA) +1:52.0