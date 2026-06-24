Biathlon, Giacomel ancora fermo: confermata la lussazione alla spalla sinistra

Il 26enne azzurro, caduto durante un allenamento, sarà valutato all’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano dalla Commissione Medica FISI per definire il percorso riabilitativo.

Giacomel fermo dopo la caduta in allenamento

Proseguono gli accertamenti clinici per Tommaso Giacomel, costretto a fermarsi in questa prima fase della preparazione atletica.

Il biathleta azzurro, 26 anni, era caduto nei giorni scorsi durante una seduta di allenamento e si è sottoposto a una risonanza magnetica alla spalla sinistra.

Confermata la lussazione alla spalla

Gli esami hanno confermato una lussazione alla spalla sinistra. Nella giornata odierna Giacomel si recherà all’IRCCS Ospedale Galeazzi di Milano, dove la Commissione Medica FISI rivaluterà gli accertamenti finora effettuati.

Da definire il percorso riabilitativo

Dopo la nuova valutazione, la Commissione Medica FISI stabilirà insieme all’atleta e allo staff il percorso riabilitativo più adatto per il ritorno all’attività fisica.

Per Giacomel si tratta dunque di una fase di monitoraggio e recupero, con l’obiettivo di definire tempi e modalità della ripresa dopo l’infortunio.