Europei nuoto, oggi in vasca a Parigi: programma e italiani in gara

Ripartono oggi, 10 agosto, gli Europei 2026 di nuoto, dove cominceranno le gare in vasca a Parigi. L’Italia spera di mantenere il primo posto del medagliere.

Il programma di oggi 10 agosto e le batterie azzurre

La rassegna continentale scatta alle 9:30 con le qualificazioni dei 400 misti maschili, dove Alberto Razzetti cerca subito il decisivo pass per la finale. A seguire, nei 100 stile libero femminili scendono in acqua 4 atlete azzurre: Sara Curtis, Alessandra Mao, Emma Virginia Menicucci e Chiara Tarantino.

Pii i 50 farfalla maschili, gara estremamente spietata che non ammetterà alcun passo falso per l’accesso in semifinale. L’Italia in questa specialità schiera Michele Busa, Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani e Michele Lamberti.

Nei 200 dorso femminili Alessia Bianchi e Federica Toma dovranno lottare per superare il turno. Ma la grande attesa è per i 100 rana maschili, dove la squadra azzurra cala un poker di altissimo profilo per puntare ad una medaglia, si spera d’oro: Simone Cerasuolo, Christian Mantegazza, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti. Chiudono l’intensa sessione mattutina le eliminatorie delle 2 staffette 4×200 stile libero, maschile e femminile, entrambe a caccia della finale, e le batterie degli 800 stile libero donne con Simona Quadarella regolarmente pronta in corsia.

Nel pomeriggio sarà possibile seguire gli atleti azzurri qualificati.

Le finale di oggi 10 agosto e come vedere le gare

Già da oggi si assegneranno i primi titoli. Il programma del 10 agosto, infatti, prevede già le finali per i 400 misti maschili e per le 2 staffette 4×200 stile libero, sia donne che uomini. Parallelamente si disputano in vasca le semifinali dei 50 farfalla maschili, dei 100 stile libero femminili, dei 200 dorso femminili e dei 100 rana maschili, determinanti per definire le griglie dell’oro.

Ma come vedere le gare? L’appuntamento di Parigi, in calendario dal 10 al 16 agosto, gode di una totale copertura mediatica per il grande pubblico italiano.

I tifosi possono seguire ogni singola gara in diretta televisiva su Rai 2 HD, rigorosamente in chiaro, e sui canali a pagamento Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

Ampio spazio viene riservato alle piattaforme streaming con la trasmissione garantita da RaiPlay, SkyGo, NOW e dal canale ufficiale European Aquatics Tv.

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