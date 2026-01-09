Bagnis d’argento a St. Moritz: secondo in Coppa del Mondo e sul podio europeo

Skeleton, Amedeo Bagnis chiude secondo nella penultima gara stagionale di Coppa del Mondo a St. Moritz: è argento europeo alle spalle dell’inglese Matt Weston

Amedeo Bagnis non scende dal podio di St. Moritz e conquista un prestigioso secondo posto nella penultima gara stagionale di Coppa del Mondo di skeleton, risultato che vale anche la medaglia d’argento europea. Davanti a tutti ancora una volta il britannico Matt Weston, autentico dominatore del fine settimana elvetico.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per il piemontese di Casale Monferrato si tratta del secondo podio consecutivo sulla pista svizzera: già mercoledì Bagnis aveva chiuso al secondo posto la gara di recupero di Winterberg, cancellata a inizio stagione. Anche oggi l’azzurro ha confermato un feeling speciale con il budello naturale di St. Moritz, pista che negli ultimi quattro anni gli ha regalato un successo, un terzo posto e ora due secondi posti, tra cui l’argento mondiale del 2023 e quello europeo conquistato oggi.

Terzo a metà gara, Bagnis ha saputo costruire una seconda discesa solida e precisa, chiudendo a 0″91 da Weston e superando il cinese Zheng Yin (+1″13), che lo precedeva dopo la prima manche. Un risultato che certifica il pieno recupero dell’azzurro dopo l’infortunio che ne aveva rallentato l’avvio di stagione e rilancia le sue ambizioni nel ranking generale.

Buone indicazioni arrivano anche dagli altri italiani: Mattia Gaspari ha concluso al 15° posto a 2″02 dal vincitore, mentre il giovane Pietro Drovanti ha chiuso 22° a 2″62, proseguendo il suo percorso di crescita nel massimo circuito.

In classifica generale Weston consolida la leadership con 1335 punti, davanti a Zheng Yin (1160) e al sudcoreano Jung (1080). Bagnis guadagna posizioni e sale al sesto posto con 990 punti.

Il programma della tappa di St. Moritz si completa con la prova mista in programma alle 16, mentre la stagione di Coppa del Mondo si chiuderà venerdì 16 gennaio sulla pista tedesca di Altenberg.