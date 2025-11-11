Dal 11 al 16 novembre, canestri ed emozioni in diretta con il meglio della pallacanestro mondiale: NBA, Eurolega, Eurocup e Serie A Unipol su Sky Sport e in streaming su NOW.

Settimana di fuoco per gli appassionati di basket su Sky Sport e NOW, con una programmazione ricchissima che spazia dai parquet d’America fino ai palazzetti europei e italiani. In campo NBA, Eurolega, Eurocup e Serie A Unipol, per un totale di oltre quindici partite in diretta.

NBA – Regular Season

La stagione NBA 2025/2026 entra nel vivo e continua a regalare spettacolo nella “Casa del Basket” di Sky. Quattro gli appuntamenti live di questa settimana, con le stelle della lega protagoniste su Sky Sport Basket e NOW.

Notte 11-12 novembre

• Philadelphia-Boston – Ore 2.00 (replica ore 11, Tranquillo/Soragna)

• Sacramento-Denver – Ore 5.00

Notte 12-13 novembre

• Oklahoma City-LA Lakers – Ore 3.30 (repliche ore 11 e 23, Vismara/Bevacqua)

Sabato 15 novembre

• Cleveland-Memphis – Ore 23.00 su Sky Sport Basket e NOW (Bonfardeci/Soragna)

Ogni giorno su Sky Sport 24 e skysport.it aggiornamenti, highlights e approfondimenti dedicati al mondo NBA.

EUROLEGA – 10ª e 11ª giornata

La EuroLeague 2025/26 prosegue su Sky Sport Basket e NOW con due giornate di altissimo livello che vedono protagoniste le italiane EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna.

10ª giornata

Martedì 11 novembre

• Dubai-Stella Rossa – Ore 17.00 su Sky Sport Basket (Fumagalli)

• Virtus Bologna-Anadolu Efes – Ore 20.30 (pre dalle 20) su Sky Sport Basket e NOW (De Rosa/Pessina)

Mercoledì 12 novembre

• Milano-ASVEL – Ore 20.30 (pre dalle 20) su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (Solaini/Macchi)

11ª giornata

Giovedì 13 novembre

• Fenerbahce-Hapoel Tel Aviv – Ore 18.45 (Poggi)

• Real Madrid-Panathinaikos – Ore 20.30 (Fumagalli)

Venerdì 14 novembre

• EA7 Milano-Olympiacos – Ore 20.30 (pre dalle 20) su Sky Sport Basket (Tranquillo/Pessina)

• Barcellona-Virtus Bologna – Ore 20.30 su Sky Sport Arena (Solaini/Meneghin)

EUROCUP – 7ª giornata

Mercoledì 12 novembre spazio anche alla BKT EuroCup, in esclusiva su Sky. Due le italiane impegnate:

Besiktas-Trento – Ore 18.00 su Sky Sport Basket e NOW (Destro)

Cedevita-Venezia – Ore 18.30 su Sky Sport Arena e NOW (Redi)

SERIE A UNIPOL – 8ª giornata

Il grande basket italiano continua con due sfide di prestigio nel weekend.

Domenica 16 novembre

• EA7 Emporio Armani Milano–Trapani Shark – Ore 18.00 (pre dalle 17.30) su Sky Sport Basket e NOW (De Rosa/Meneghin)

Lunedì 17 novembre

• Nutribullet Treviso Basket–Virtus Olidata Bologna – Ore 20.00 su Sky Sport Basket e NOW (Solaini/Macchi)

Anche la Serie A Unipol è seguita su Sky Sport 24, skysport.it, Insider e tutti i canali social ufficiali.