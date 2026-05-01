Judo, gli azzurri a Dushanbe dopo i bronzi europei: Giuffrida e Tavano guidano la spedizione in Tagikistan

A due settimane dai podi di Tbilisi, l’Italia del judo torna sui tatami internazionali dall’1 al 3 maggio per il Grand Slam di Dushanbe: sette atleti in gara, con la capitana Giuffrida a fare da faro.

Il judo azzurro non si ferma. Dopo la storica edizione del Campionato Europeo di Tbilisi, che ha regalato all’Italia medaglie e grandi soddisfazioni, la nazionale torna immediatamente a competere a livello internazionale. Dal 1° al 3 maggio, i tatami di Dushanbe, in Tagikistan, ospitano la prossima sfida per sette atleti italiani.

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Giuffrida e Tavano: dal bronzo europeo al Tagikistan in due settimane

Le protagoniste più attese della spedizione sono la capitana azzurra Odette Giuffrida (Esercito) e Asya Tavano (Fiamme Azzurre), entrambe reduci dai bronzi continentali conquistati a Tbilisi appena due settimane fa. La loro presenza a Dushanbe, a così breve distanza da un impegno tanto importante, testimonia l’ambizione e la continuità agonistica che contraddistinguono le migliori atlete del movimento italiano.

Gli altri cinque azzurri in gara

Ad affiancare Giuffrida e Tavano ci sono altri cinque atleti: Asia Avanzato (Fiamme Gialle) nei -48 kg, Kenya Perna (Fiamme Gialle) nei -52 kg, Giulia Carnà (Fiamme Oro) nei -57 kg, Irene Pedrotti (Fiamme Azzurre) nei -70 kg e Tiziano Falcone (Fiamme Gialle) nei -90 kg.

Il programma giornaliero

Le gare si articolano nell’arco di tre giornate in base alle categorie di peso. Venerdì 1° maggio spazio alle categorie -48 kg, -52 kg, -57 kg, -60 kg e -66 kg: giornata che vedrà in pedana Avanzato, Perna e Carnà. Sabato 2 maggio tocca alle categorie -63 kg, -70 kg, -73 kg e -81 kg, con Pedrotti e Tavano protagoniste. Domenica 3 maggio chiude la tre giorni con le categorie -78 kg, +78 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg: ultima giornata che vedrà scendere sul tatami Giuffrida e Falcone.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma judo.tv.