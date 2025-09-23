Al “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa è iniziato il raduno della Nazionale di sciabola: in pedana fino al 26 settembre i gruppi femminile e maschile, con i CT Aquili e Terenzio a guidare il percorso verso l’avvio di Coppa del Mondo ad Algeri (6-9 novembre).

La stagione della sciabola azzurra prende ufficialmente il via dal Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, dove da oggi fino a venerdì 26 settembre si svolge il primo allenamento collegiale della nuova annata.

Convocazioni al completo per i Commissari tecnici Andrea Aquili (femminile) e Andrea Terenzio (maschile), che hanno riunito sciabolatrici e sciabolatori per iniziare la marcia di avvicinamento alla Coppa del Mondo 2025/2026, al via dal 6 al 9 novembre ad Algeri con gare individuali e a squadre.

Tra le donne spiccano Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale, mentre il settore maschile può contare sui campioni del mondo a squadre Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, oltre ai fratelli Edoardo e Leonardo Reale e al veterano Luigi Samele.

Accanto agli atleti, uno staff tecnico e medico di primo livello: i tecnici Marco Ciari e Cristiano Imparato, i preparatori atletici Riccardo Nuccio e Valerio Flammini, il medico Jacopo Kowalczyk, i fisioterapisti Andrea Giannattasio e Daniele Palermo e le psicologhe Laura Fatta e Lucia Francolini.