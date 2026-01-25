Scherma, primo storico podio per Bertini: è bronzo nella Coppa del Mondo di sciabola

Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile disputata a Salt Lake City, Stati Uniti, l’Italia festeggia un risultato più che prestigioso grazie al giovane Cosimo Bertini, che ha conquistato il suo primo podio in carriera nel circuito assoluto.

L’azzurro classe 2005, campione mondiale U20, ha confermato il valore dei giovani talenti italiani, portando a casa una medaglia di bronzo frutto di un percorso brillante sulle pedane statunitensi. Il successo internazionale del sudcoreano Oh Sanguk, oro, non toglie nulla alla prestazione di Bertini, che ha saputo imporsi e impressionare per determinazione e qualità,

Il cammino verso il podio: vittorie e sfide superate

Dopo aver superato le qualificazioni, Bertini è entrato nel tabellone principale con il piede giusto. Al primo turno ha battuto il tunisino Fares Ferjani per 15-11, prima di vincere il derby azzurro contro Matteo Neri per 15-12.

Negli ottavi ha firmato il risultato più sorprendente di tutta la sua gara, imponendosi per 15-14 contro l’ungherese Aron Szilagy, tre volte campione olimpico nonché favorito per la vittoria finale.

Grazie a questa sequenza di successi, il toscano si è qualificato per la semifinale dove si è dovuto (nettamente) arrendere al futuro vincitore Oh Sanguk. Bertini ha però pienamente meritato il terzo posto battendo in “zona medaglie” l’altro sudcoreano Gu Bongil per 15-12, firmando così il primo podio assoluto nel circuito maggiore.

Il valore del risultato di Bertini

Questa medaglia di bronzo rappresenta un passo importante nella carriera di Cosimo Bertini, che si afferma tra i talenti in maggiore crescita della scherma italiana. Altri azzurri non sono riusciti ad avanzare oltre i sedicesimi: Matteo Neri, Pietro Torre e Mattia Rea si sono fermati ai 32esimi, mentre Leonardo Dreossi, Marco Mastrullo, Francesco Bonsanto, Marco Stigliano e Dario Cavalierie non sono riusciti a superare il primo turno.

L’assenza di altri grandi schermidori come Luca Curatoli e Michele Gallo ha in parte ridimensionato le ambizioni azzurre, ma la prestazione (e medaglia) di Bertini dà fiducia al movimento e si rifletterà anche nella prova a squadre in programma nelle prossime ore.