Scherma, Mondiali giovanili spada: azzurrini in ritiro, c’è anche un ucraino

by Andrea Bellini

Scherma spadisti Mondiali Giovanili - Foto Bizzi

Si avvicina l’importante appuntamento per la scherma internazionale, con i Mondiali Giovani e Cadetti di spada in programma a inizio aprile a Dubai. Ecco quindi che la prossima settimana, dal 14 al 18 marzo, a Tirrenia si terrà il ritiro degli azzurrini, agli ordini del ct Dario Chiadò, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI. Sarà un’esperienza speciale per i giovani atleti azzurri, in quanto avranno la possibilità di allenarsi anche con i colleghi della Nazionale Assoluta. Inoltre, in Toscana ci sarà un ospite d’eccezione, ovvero il giovane spadista ucraino Daniil Mazur, accompagnato dal tecnico Yuriy Mazur. Dopo gli Europei di Novi Sad, su iniziativa di Chiadò accolta dal presidente federale Paolo Azzi, Mazur è stato invitato in Italia per un gesto di accoglienza in un momento delicato per loro, vista la guerra in atto. Di seguito, tutti i nomi dei convocati, divisi in squadra maschile e femminile.

ALLENAMENTO PRE-MONDIALE GIOVANI E CADETTI DI SPADA – Tirrenia, 14-18 marzo 2022

Atleti convocati: Filippo Armaleo, Nicolò Bonaga, Leonardo Cortini, Matteo Galassi, Fabio Mastromarino, Simone Mencarelli, Enrico Piatti, Giacomo Patrick Pietrobelli, Jacopo Rizzi, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Gianpaolo Buzzacchino, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini.

Atlete convocate: Gaia Caforio, Marzia Cena, Allegra Cristofoletto, Carola Maccagno, Eleonora Orso, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti, Elisa Treglia, Federica Zogno, Rossella Fiamingo, Federica Isola, la rientrante Mara Navarria, Alberta Santuccio, Alice Clerici, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Eleonora Sbarzella.