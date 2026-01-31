Scherma giovanile, sabato internazionale tra Coppa del Mondo Under 20 e Mediterraneo

Fine settimana ricchissimo per la scherma giovanile: in pedana gli Under 20 nelle tappe di Coppa del Mondo tra Africa ed Europa, al via anche i Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17. In Italia spazio al Trofeo Kinder Joy of Moving Under 14 a squadre.
Coppa del Mondo Under 20: azzurri impegnati su quattro fronti
È un sabato di grande intensità per la scherma giovanile internazionale, con le prove individuali della Coppa del Mondo Under 20 che vedono gli atleti italiani impegnati su più pedane.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Gli spadisti sono protagonisti nella tappa de Il Cairo, mentre le sciabolatrici affrontano la gara di Tbilisi. Al maschile, la sciabola Under 20 fa tappa a Plovdiv, mentre le fiorettiste sono impegnate ad Hammamet.
Un calendario fitto che rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita degli azzurri in vista degli appuntamenti internazionali più importanti della stagione.
Al via i Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17
La giornata segna anche l’inizio dei Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17, ospitati a Lubiana. Una competizione di grande valore formativo, che riunisce giovani talenti provenienti da tutta l’area mediterranea, offrendo un primo banco di prova internazionale per le nuove generazioni della scherma.
In Italia il Trofeo Kinder Joy of Moving Under 14 a squadre
Sul fronte nazionale, i riflettori sono puntati sul Trofeo Kinder Joy of Moving Under 14 a squadre, uno degli appuntamenti più attesi del circuito giovanile italiano.
Il fioretto Under 14 è di scena a Baronissi, mentre la sciabola Under 14 anima le pedane di Pescara. Le gare a squadre rappresentano un momento fondamentale nel percorso di crescita tecnica e caratteriale degli atleti più giovani.
Risultati live e aggiornamenti
Per l’intera giornata sono disponibili risultati in tempo reale delle competizioni internazionali e nazionali attraverso i canali ufficiali della Federazione Italiana Scherma, con aggiornamenti costanti su tutte le gare in programma.