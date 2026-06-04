Scherma, il Trentino accoglie gli azzurri: ritiri pre-Europei a Folgaria e futuro nel segno di Los Angeles 2028

Presentata a Roma la partnership tra Federazione Italiana Scherma, Trentino e Alpe Cimbra. Dall’8 al 12 giugno le Nazionali olimpiche saranno in ritiro a Folgaria in vista degli Europei, mentre nei prossimi mesi arriveranno anche gli spadisti Under e la squadra paralimpica.

Il Trentino si prepara a diventare una delle basi operative della scherma italiana nel percorso verso i grandi appuntamenti internazionali dei prossimi anni. È stata presentata a Roma, nella Sala Conferenze “Aventino” della Fiera di Roma, la partnership tra Federazione Italiana Scherma, Trentino e Alpe Cimbra, accordo che porterà le Nazionali azzurre a svolgere importanti ritiri sul territorio.

Il primo appuntamento è già fissato dall’8 al 12 giugno, quando a Folgaria si ritroveranno le squadre nazionali di fioretto, spada e sciabola del settore olimpico per preparare i Campionati Europei in programma in Francia dal 16 al 21 giugno.

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Un accordo che guarda a Los Angeles 2028

La collaborazione non si limiterà al solo appuntamento continentale. Il Trentino ospiterà infatti anche gli Azzurrini della spada nel mese di settembre e, successivamente, la Nazionale paralimpica, in un percorso che accompagnerà il movimento verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.

A presentare l’accordo è stato il presidente della Federazione Italiana Scherma Luigi Mazzone.

“Siamo estremamente felici di sancire una partnership che dà ancor più forza a tutto il movimento della scherma italiana. Il Trentino è terra di sport e questa sinergia virtuosa rappresenta l’incontro tra due realtà d’eccellenza. A Folgaria scatterà subito un importantissimo ritiro in vista degli Europei, dove ripartiremo dalle 10 medaglie vinte un anno fa a Genova, con l’obiettivo di confermare la competitività delle nostre Nazionali in tutte le armi”.

Lo sport come leva strategica per il territorio

L’assessore allo Sport della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, ha sottolineato il valore dell’intesa.

“Lo sport è da anni un asset strategico per il Trentino ed è in questa visione che s’inserisce l’accordo con la Federazione Italiana Scherma. Ne siamo onorati e sicuri d’offrire un’ospitalità che metta gli atleti, i tecnici e tutti gli staff nelle condizioni ideali per preparare gli appuntamenti più importanti”.

Sulla stessa linea Elisa Rosati, responsabile Area Sport & Grandi Eventi di Trentino Marketing, che ha evidenziato l’importanza promozionale dei ritiri sportivi sul territorio e la sintonia nata fin dai primi incontri con la Federazione.

Alpe Cimbra pronta ad accogliere anche la Nazionale paralimpica

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Apt Alpe Cimbra, Alessandro Casti.

“Alpe Cimbra è la montagna dei campioni. Grazie alle importanti infrastrutture estive e invernali è sede privilegiata per federazioni nazionali e internazionali per ritiri, allenamenti ed eventi sportivi. Siamo entusiasti di accogliere anche la Nazionale paralimpica”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’argento olimpico della spada a squadre Andrea Santarelli e gli atleti paralimpici Edoardo Giordan e Julia Markowska, oltre ai commissari tecnici e ai responsabili delle varie armi della scherma azzurra.

Bilancio positivo per i Campionati Italiani Frecciarossa

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sui Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026 in corso a Roma.

Il presidente Mazzone ha definito questa edizione “memorabile”, sottolineando il successo delle finali disputate al Pincio e la grande partecipazione di pubblico.

“Stiamo vivendo un’edizione memorabile, senza precedenti. Le finali al Pincio hanno rappresentato uno spettacolo straordinario grazie alla grande scherma offerta dai nostri campioni e a uno scenario magico che ha visto la partecipazione di migliaia di persone ogni sera”.

Tra gli interventi anche quello dell’amministratore unico della Fiera di Roma, Fabio Casasoli, che ha evidenziato il valore dell’inclusione e dell’accessibilità all’interno della manifestazione.