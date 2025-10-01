Il presidente Mazzone ufficializza la nomina: “Segnale di rafforzamento e rilancio”. Chiadò resta alla guida del settore femminile.

La Federazione Italiana Scherma ha annunciato la nomina di Diego Confalonieri come nuovo Commissario tecnico della Nazionale di spada maschile. La decisione è stata ufficializzata dal presidente federale Luigi Mazzone, con l’appoggio del Consiglio federale e dello stesso Dario Chiadò, che continuerà a guidare il settore femminile.

“È una scelta che dà continuità al percorso avviato a febbraio – ha dichiarato Mazzone – quando d’intesa con Chiadò affidammo a Confalonieri la delega per la spada maschile. Vogliamo rafforzare e rilanciare il settore che in Italia conta il maggior numero di praticanti. La riconferma di Chiadò ha portato la spada femminile a vincere la Coppa del Mondo 2025, mentre l’arrivo di Confalonieri ha già dato entusiasmo e nuovi innesti di valore al gruppo maschile. Con il suo carisma saprà condurre la squadra a esprimere tutto il suo potenziale”.

Confalonieri, ex azzurro con un palmarès importante, ha accolto la nomina con entusiasmo:

“Ringrazio il presidente, il Consiglio federale e naturalmente Dario Chiadò. Maschile e femminile continueranno a lavorare in sinergia: saremo una sola grande spada azzurra. Il nostro obiettivo è valorizzare i giovani, dare continuità al lavoro iniziato e affrontare ogni competizione con l’ambizione di vincere. Chiederò il massimo impegno e attaccamento alla maglia, perché rappresentiamo l’Italia e dobbiamo esserne fieri”.

Con la nomina di Confalonieri, la spada azzurra si presenta alla nuova stagione con una doppia guida tecnica e l’ambizione di confermarsi tra le protagoniste assolute del panorama mondiale.