Scherma, Coppa del Mondo: a Sochi la finale tra Russia-Ucraina va’ ai padroni di casa

by Christian Poliseno

La squadra del fioretto femminile a squadre - Foto Bisi/GMT

Quando lo sport incrocia la storia verrebbe da dire. Mentre nell’area si annusano venti di guerra al confine tra Russia e Ucraina, le due selezioni di spada maschile, si sono affrontate sulle pedane di Sochi per la finale di Coppa del Mondo. A vincerla sono stati i padroni di casa per 41-35. Fortunatamente, né all’interno dell’impianto né dai diretti protagonisti sono emersi momenti di nervosismo o tensione. A tal proposito, il maestro Enrico Di Ciolo, presente con la Nazionale del ct Dario Chiadò arrivata al nono posto, ha parlato ad Italpress: “La situazione è stata tranquilla, sia in palestra che in gara non ci sono stati problemi tra gli atleti. Si è sempre respirato un clima di assoluta sportività”. Si spera quindi, che chi al comando nella politica, possa avere lo stesso spirito degli atleti in pista.