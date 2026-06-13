Europei di canoa velocità, Zironi sul podio: bronzo azzurro nel K1 1000

L’Italia continua a raccogliere soddisfazioni agli Europei senior 2026 di canoa velocità e paravano, in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo. in una sessione senza Finali A nelle specialità olimpiche, la copertina azzurra va a Lucrezia Zironi, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel K1 1000 femminile, gara non olimpica ma comunque di alto livello tecnico. Per la spedizione italiana arriva anche l’argento nella paravano con Viktoryia Pistis Shablova nel KL1 200 femminile.

Zironi terza dietro Kohalmi e Andersson

Nel K1 1000 femminile Lucrezia Zironi ha chiuso la propria prova in 3:59.511, tempo che le è valso il terzo posto europeo. L’azzurra è arrivata a 2.780 dalla vincitrice, l’ungherese Emese Kohalmi, oro in 3:56.731. Argento invece per la svedese Melina Andersson, seconda in 3:57.681.

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Una gara solida per Zironi, brava a restare nella zona medaglie e a regalare all’Italia un podio prezioso in una giornata non semplice per il settore della velocità.

K4 maschile fuori dalla finale, Shablova d’argento nella paracanoa

Nelle specialità olimpiche, il K4 500 maschile formato da Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato ha chiuso quarto in 1:21.419, terminando al tredicesimo posto assoluti. Nel k1 500 maschile, Alessio Campari ha concluso ottavo in Finale B e diciassettesimo complessivo.

Dalla paravano è arrivata invece un’altra medaglia: Viktoryia Pistis Shabloca ha conquistato l’argento nel KL1 200 femminile con il tempo di 1:12.982. Per l’Italia, dunque, giornata con due podi e segnali importanti in vista delle prossime gare.