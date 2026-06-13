Azzurrini di Skeet verso il Mondiale: raduno a Lonato prima della sfida iridata

La corsa degli Azzurrini di Skeet verso i Mondiali Junior 2026 è ufficialmente iniziata. La squadra azzurra, guidata dal direttore tecnico nazionale Luigi Agostino Lodde, si è radunata al Trap Concaverde di Lonato del Garda per completare gli ultimi preparativi prima della partenza verso Suhl, Germania, sede della rassegna iridata. Gli impianti gardesani, che dal 3 al 13 luglio ospiteranno anche la Coppa del Mondo ISSF, diventando così punto di partenza per la spedizione italiana.

I convocati dello Skeet e il programma gare

Per il settore maschile sono stati convocati Marco Coco, Nicolò Diturco, Antonio La Volpe e Patrizio Tuzi. Al femminile, invece, spazio a Dalia Buselli, Arianna Nember, Eleonora Ruta e Adela Sparapani. Il gruppo sarà affiancati dal preparatore atletico Carlo Alberto Zandomeneghi.

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La partenza per la Germania è fissata per lunedì 15 giugno, mentre le gare di Skeet si svolgeranno da giovedì 18 a sabato 20 luglio: due giornate da 50 piattelli e una terza da 25, prima delle finali femminile e maschile previste per le 13.45 e 15.00.

Dopo lo Skeet toccherà alla Fossa Olimpica

Concluso il programma dello Skeet, a Suhl arriverò anche la squadra Junior di Trap guidata dal direttore tecnico Marco Conti. Tra gli uomini ci saranno Andrea Diana, Luca Gerri, Simone Roncen e Francesco Tanfoglio, mentre tra le Ladies gareggeranno Valentina Archetti, Maria Iovinella, Martina Montani e Camilla Stella Piazza.

Per loro Mondiale entrerà nel vivo dal 22 al 25 giugno, con le prove individuali e il Mixed Team. L’Italia si presenterà dunque in Germania con un gruppo giovane ma ambizioso, chiamato a confermare la qualità del vivaio azzurro del tiro a volo.