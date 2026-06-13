Coppa del Mondo Antalya, domenica da protagonisti per l’Italia: Di Francesco e Borsani a caccia del podio

Dopo le finali del compound, l’attenzione si sposta sul ricurvo. Gli azzurri saranno impegnati nella finale per il bronzo del mixed team contro la Germania e nella semifinale individuale femminile con Roberta Di Francesco.

La Coppa del Mondo di tiro con l’arco di Antalya entra nella fase decisiva con una domenica che vedrà anche l’Italia tra le protagoniste. Dopo le finali dedicate alla divisione compound disputate oggi, domani sarà il momento degli arcieri del ricurvo e degli azzurri Roberta Di Francesco e Matteo Borsani.

La giornata si aprirà alle 10:18 con la finale per il bronzo del mixed team, nella quale la coppia italiana affronterà la Germania composta da Bauer e Wieser. Successivamente, alle 13:05, Roberta Di Francesco tornerà in campo per la semifinale individuale femminile contro la messicana Vasquez Flores.

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Turchia e Cina trionfano nelle gare a squadre compound

Nelle finali compound disputate oggi, la Turchia ha conquistato l’oro nella gara a squadre femminile superando il Messico con il punteggio di 233-231.

Nel torneo maschile è invece la Cina a salire sul gradino più alto del podio grazie al successo di misura sulla Danimarca per 234-233.

I bronzi erano già stati assegnati nei giorni precedenti a Germania e Messico.

Taipei festeggia nel mixed team

Nel mixed team compound il successo è andato alla coppia di Taipei, capace di imporsi per 158-157 sulla Danimarca al termine di una sfida equilibratissima.

Terzo posto per il Messico, che nella finale per il bronzo ha superato gli Stati Uniti con il punteggio di 155-154.

Becerra e Schloesser vincono le gare individuali

Nel torneo individuale femminile compound è la messicana Andrea Becerra a conquistare l’oro e il pass per la finalissima di Saltillo.

La sfida contro la colombiana Sara Lopez si è risolta soltanto allo spareggio dopo il 146-146 dei tempi regolamentari, con Becerra vincente per 10-9.

Nel maschile torna sul gradino più alto del podio Mike Schloesser. L’olandese supera in finale il messicano Sebastian Garcia Flores per 149-148 e conquista il suo primo podio individuale stagionale nel circuito.

La medaglia di bronzo va invece al danese Mathias Fullerton, che supera il turco Batuhan Akcaoglu con un perfetto 150-149.

Domenica tocca al ricurvo

La giornata conclusiva della tappa turca seguirà lo stesso programma odierno, ma con gli specialisti dell’arco ricurvo.

L’Italia punta a recitare un ruolo da protagonista grazie a Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, impegnati sia nella finale per il bronzo del mixed team sia nel percorso individuale femminile.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Archery+, la piattaforma ufficiale di World Archery, mentre una sintesi dell’evento andrà in onda nei prossimi giorni su Rai Sport.