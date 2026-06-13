Formula 1, Russell conquista la pole a Barcellona: Hamilton sfiora il colpo, Antonelli terzo

George Russell riporta la Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Il britannico precede di appena 64 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton, mentre Andrea Kimi Antonelli scatterà dalla terza posizione. Più indietro le McLaren e Verstappen.
Russell davanti a tutti nelle qualifiche del GP di Catalogna
È George Russell a firmare la pole position del Gran Premio di Catalogna di Formula 1. Sul circuito di Barcellona il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro sull’1’14″679, conquistando la partenza al palo al termine di una sessione estremamente equilibrata.
Alle sue spalle scatterà Lewis Hamilton, autore di un ottimo giro con la Ferrari ma staccato di appena 64 millesimi dal britannico della Mercedes.
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Antonelli in seconda fila per la prima volta
Terzo tempo per Andrea Kimi Antonelli, che conferma comunque la competitività della Mercedes anche se, per la prima volta in questa stagione, non riesce a conquistare un posto in prima fila.
Il leader del Mondiale ha accusato un ritardo di 319 millesimi dal compagno di squadra Russell e partirà accanto a Lando Norris, quarto con la McLaren.
Verstappen quinto, Piastri solo settimo
La lotta per le posizioni di vertice si è rivelata particolarmente serrata.
Max Verstappen ha chiuso quinto con la Red Bull a 342 millesimi dalla pole, preceduto da Norris e seguito da Isack Hadjar, autore di una buona qualifica.
Giornata più complicata invece per Oscar Piastri, che con la McLaren non è andato oltre la settima posizione.
Leclerc decimo dopo l’incidente
A completare la top ten sono Liam Lawson con la Racing Bulls, Nico Hulkenberg su Audi e Charles Leclerc.
Il monegasco della Ferrari è stato penalizzato da un incidente nelle prime fasi del Q3, episodio che lo ha costretto ad accontentarsi della decima posizione sulla griglia di partenza.
La griglia delle prime dieci posizioni
- George Russell (Mercedes) – 1’14″679
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0″064
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0″319
- Lando Norris (McLaren) +0″322
- Max Verstappen (Red Bull) +0″342
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Charles Leclerc (Ferrari)
Gara domenica alle 15
L’appuntamento con il Gran Premio di Catalogna è fissato per domani alle ore 15, quando Russell proverà a trasformare la pole position in vittoria davanti alle Ferrari e al leader del campionato Antonelli.