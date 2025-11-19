Dal 21 al 23 novembre alla Nuova Fiera di Roma oltre mille atleti in pedana: primo passo verso i Campionati Italiani 2026 nella Capitale

Roma si prepara a riaffermare il proprio ruolo centrale nel panorama della scherma italiana. Da venerdì 21 a domenica 23 novembre, il Padiglione 1 della Nuova Fiera di Roma ospiterà la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada, una tre giorni che aprirà ufficialmente il percorso di qualificazione ai Campionati Italiani 2026, in calendario proprio nella Capitale.

L’evento rappresenta un ritorno di grande rilievo: Roma tornerà infatti a ospitare i Tricolori a dieci anni dall’ultima volta, quando nel 2016 furono assegnati gli scudetti Assoluti. Quest’anno, invece, la rassegna comprenderà Under 17, Under 20, Assoluti, Paralimpici e Non Vedenti, trasformando la città in una grande casa della scherma azzurra.

Un weekend che vale come test per i Tricolori 2026

La tappa di questo weekend ha un valore strategico: sarà una sorta di Test Event per la grande rassegna prevista tra maggio e giugno, ma soprattutto offrirà tre giorni di spettacolo schermistico con quattro gare al giorno tra fioretto e spada, maschile e femminile.

– Venerdì 21 saranno protagonisti i Cadetti (Under 17)

– Sabato 22 toccherà ai Giovani (Under 20)

– Domenica 23 sarà il momento degli Assoluti, con tanti big della Nazionale impegnati nella corsa ai pass per le finali

La Federazione Italiana Scherma ha messo in campo un imponente apparato organizzativo: 63 pedane installate nella struttura fieristica per accogliere una partecipazione che supera ampiamente il migliaio di atleti.

Le parole del Presidente FIS Luigi Mazzone

«Il nostro calendario rimane itinerante, ma riportare i Campionati Italianani a Roma dopo dieci anni era un dovere – ha dichiarato il Presidente federale Luigi Mazzone –. Questo weekend sarà un primo assaggio di ciò che vedremo in primavera. Invito romani e appassionati a venire a seguire da vicino uno spettacolo che offrirà giovani promesse e grandi campioni».

Dirette streaming gratuite su Assalto TV

Le fasi finali di tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, il canale ufficiale della FIS disponibile gratuitamente su Sportface, previa semplice registrazione.

Venerdì (Cadetti): collegamento dalle 17.30

Sabato (Giovani): live dalle 16.20

Domenica (Assoluti): diretta dalle 15.00

Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada | Roma, 21-23 novembre 2025

Venerdì 21 novembre – CADETTI (Su Assalto TV dalle ore 17.30)

Fioretto Maschile U.17 – Ore 9:00 appello in pedana (229 partecipanti)

Spada Maschile U.17 – Ore 9:00 appello in pedana (223 partecipanti)

Fioretto Femminile U.17 – Ore 12:00 appello in pedana (142 partecipanti)

Spada Femminile U.17 – Ore 12:00 appello in pedana (162 partecipanti)

Sabato 22 novembre – GIOVANI (Su Assalto TV dalle ore 16.20)

Fioretto Maschile U.20 – Ore 9:00 appello in pedana (183 partecipanti)

Spada Maschile U.20 – Ore 9:00 appello in pedana (198 partecipanti)

Spada Femminile U.20 – Ore 11:00 appello in pedana (140 partecipanti)

Fioretto Femminile U.20 – Ore 11:30 appello in pedana (135 partecipanti)