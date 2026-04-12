Roma chiude la Prova Nazionale Paralimpica: la domenica della spada incorona sei vincitori

Si è chiusa a Roma la Prova Nazionale Paralimpiaca con una domenica interamente dedicata alla spada in carrozzina, sulle pedane del Centro Logistico Sportivo dell’Aeronautica Militare, nel complesso dell’Urbe. La giornata ha avuto anche un valore simbolico e promozionale, grazie alla presenza del “2° Memorial Agesilao Greco”, iniziativa rivolta a Prime Lame ed Esordiente della scherma olimpica. In questo contesto, tra sport e partecipazione, sono andate in scena sei competizioni ce hanno completato il programma del weekend romano.

I successi nelle categorie A e B

Nella categoria A maschile si è imposto Luca Palatina dell’Accademia Scherma Livorno, capace di chiudere davanti a Samuele Frascaroli della Zinella Scherma San Lazzaro di Savona. Nel tabellone femminile, invece, successo per Veronica Martini del Club Scherma Koala, che ha presiedo Marcella Li Brizzi del Club Scherma Palermo.

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Nella categoria B maschile ha confermato il proprio valore Michele Massa del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, con Amelio Castro Grueso delle Fiamme Oro Roma al secondo posto. Tra le donne, invece, a festeggiare è stata Sofia Brunati dell’Accademia Scherma Milano, davanti ad Arianna Palmieri del Circolo della Spada Rimini.

Rigo e Placuzzi chiudono il programma, poi i ringraziamenti

A completare il quadro sono state le gare di categoria C. Tra gli uomini. ha vinto Leonardo Rigo della Pinella Scherma San Lazzaro di Savona, che ha avuto la meglio su William Russo del Club Scherma Palermo. Nel femminile, invece, il primo posto è andato a Rossella Placuzzi, che ha preceduto al compagna di società Mondia Bolognini, regalando così una doppietta alla Zinella.

Al termine delle due giornate, il presidente federale Luigi Mazzone ha voluto ringraziare l’Aeronautica Militare per il supporto organizzativo, sottolineando l’importanza dell’evento per tutto il movimento schermistico italiano.