Roma 2026, ultimo atto degli Assoluti: la spada a squadre chiude al Pincio

I Campionati Italiani Frecciarossa “Roma 2026” vivono oggi la sesta e ultima giornata dedicata agli Assoluti Olimpici. Alla Fiera di Roma spazio alla spada maschile e femminile a squadre, con le finali in programma dalle ore 19.30 alla Terrazza del Pincio, in diretta su Rai Sport. Una chiusura di grande fascino per una rassegna che ha già regalato spettacolo nelle prove individuali e nelle gare a squadre di fioretto e sciabola.

Spada a squadre, ultime medaglie tricolori

Il programma della giornata prevede l’inizio delle prove di spada maschile e femminile di Serie A1 a partire dalle 9.00, con l’atto conclusivo in serata nella cornice del Pincio.

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Dopo i titoli individuali conquistati da Valerio Cuomo e Alberta Santuccio, la spada torna quindi protagonista per assegnare gli ultimi scudetti Assoluti. Sarà l’ultimo capitolo olimpico di Roma 2026, con le migliori formazioni italiane pronte a contendersi il titolo nazionale.

Al via anche i Tricolori Paralimpici

La giornata segna anche l’apertura dei Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026. In pedana il fioretto, con gare a squadre i individuali nelle categorie A, B e C.

Le competizioni paralimpiche saranno trasmesse su Assalto Tv, attraverso la piattaforma Sportface, dalle ore 12.00, mentre la finale del fioretto maschile paralimpico categoria A sarà inserita nella diretta serale Rai del Pincio.