Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile

È il 19° successo italiano nella specialità. Sul podio del circuito iridato dei Giovani anche lo sciabolatore Leonardo Reale e la fiorettista Greta Collini.

Mettendo il sigillo su una stagione internazionale da incorniciare, Emanuele Iaquinta ha vinto la Coppa del Mondo Under 20 di fioretto maschile. È il coronamento di un percorso fantastico, iniziato lo scorso autunno, per il romano classe 2008, prodotto del Frascati Scherma e da pochi mesi entrato a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Al primo anno nella categoria Giovani, l’allievo del maestro Valerio Aspromonte ha chiuso da numero 1 al mondo tra i fiorettisti Under 20 grazie alla medaglia di bronzo conquistata nel Mondiale di Rio de Janeiro, risultato – in una gara che attribuiva punteggio maggiorato – che gli ha dato la certezza aritmetica della vittoria nella classifica generale del circuito iridato.

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Emanuele ha costruito il suo successo salendo sempre sul podio nelle tappe di Coppa del Mondo 2025/2026: vincitore a Istanbul, argento a Samorin e a Madrid, bronzo ad Hammamet, prima del terzo posto in Brasile. Nella graduatoria a punti, Iaquinta si è lasciato alle spalle il russo Amir Fakhretdivon e Ho Long Lam, portacolori di Hong Kong, mentre ha chiuso con un ottimo quarto posto Mattia De Cristofaro, a sua volta protagonista di una stagione d’alto livello (anche lui medaglia bronzo al Mondiale di Rio e, in precedenza, secondo classificato in Turchia e terzo in Slovacchia).

È il 19° successo italiano nella storia del circuito iridato della categoria Giovani di fioretto maschile, e fa entrare Emanuele Iaquinta in una élite d’assoluto prestigio. Nell’albo d’oro della Coppa del Mondo Under 20 di specialità, infatti, figurano – dal 1982 – i nomi di Andrea Cipressa, Luca Vitalesta (due volte), Alessandro Puccini, Matteo Cazzani, Salvatore Sanzo (due), Lorenzo Taddei, Andrea Baldini, Martino Minuto (due), Tommaso Lari (due), Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola (due) e, arrivando agli ultimi successi azzurri, Tommaso Marini nel 2018 e Damiano Di Veroli nel 2023.

Altri due portacolori dell’Italia sono saliti sul podio ideale della Coppa del Mondo Under 20 per la stagione 2025/2026: seconda posizione per Leonardo Reale (vincitore della tappa di Boston) nella sciabola maschile, alle spalle soltanto del turco Furkan Yaman, mentre Greta Collini (campionessa europea in carica) si è classificata terza nel fioretto femminile, specialità in cui ha primeggiato la statunitense Jaelyn Liu davanti alla cinese Linlin Zhu.

Nelle graduatorie a squadre, infine, secondo posto per gli sciabolatori azzurrini del CT Andrea Terenzio e terza piazza per i giovani fiorettisti del Responsabile d’arma Simone Vanni.