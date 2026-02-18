Slalom olimpico Cortina 2026, Shiffrin vola nella prima manche: Della Mea 15ª, Peterlini 23ª

La statunitense costruisce un margine importante già nella prima discesa. Le azzurre cercano la rimonta nella seconda manche in programma alle 13:30.

Shiffrin subito davanti: oltre otto decimi su Dürr

Mikaela Shiffrin mette la firma sulla prima manche dello slalom femminile olimpico a Cortina d’Ampezzo, ultimo atto del programma di sci alpino ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con il tempo di 47″13 la fuoriclasse statunitense infligge un distacco significativo alle rivali.

Alle sue spalle la tedesca Lena Dürr accusa 0″82, mentre la svedese Cornelia Öhlund è terza a un secondo netto. Seguono Rast (+1″05) e la coppia composta da Swenn Larsson e Wendy Holdener, appaiate a +1″16.

Della Mea quindicesima, Peterlini ventitré: azzurre a caccia della rimonta

In casa Italia la migliore è Lara Della Mea, quindicesima a 2″01 dalla vetta. Un ritardo che non chiude i giochi, soprattutto considerando quanto già dimostrato dalla friulana in gigante, dove era riuscita a risalire posizioni importanti.

Più indietro Martina Peterlini, ventitré esima con 2″54 di distacco. Fuori invece Anna Trocker, costretta allo stop anticipato per un’inforcata.

Le parole delle azzurre: “Serve qualcosa di grande”, “La gara non è finita”

A metà gara Lara Della Mea analizza con lucidità la sua prova. L’azzurra sottolinea come pista e condizioni siano abbordabili, ma ammette che per recuperare un secondo “servirà una seconda manche di alto livello”. Riconosce inoltre di aver allungato un po’ troppo le traiettorie nella prima frazione, definendolo “un limite personale su cui devo spingere di più”, con l’obiettivo di trovare maggiore incisività e sfruttare eventuali tracciati più angolati.

Martina Peterlini, dal canto suo, guarda avanti con convinzione: la trentina ribadisce che “la gara è ancora apertissima” e che nella seconda manche intende attaccare senza esitazioni. Ammette di aver forse riflettuto troppo nella prima discesa, ma è certa di poter liberare tutto il proprio potenziale: “Non sono soddisfatta, posso fare meglio”.

Seconda manche alle 13:30

Il verdetto finale dello slalom olimpico femminile arriverà nella seconda frazione, in programma dalle ore 13:30. Shiffrin parte con un margine importante, ma la lotta per le medaglie è ancora tutta da scrivere.

