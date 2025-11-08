Ventuno azzurri in gara nei tabelloni principali di fioretto a Palma de Maiorca e tredici impegnati nella sciabola ad Algeri. Diretta streaming su Fencing TV e risultati live sul sito della FIS.

Fine settimana di grande scherma con la terza giornata di gare della Coppa del Mondo 2025/2026, che vede gli azzurri impegnati su due fronti: Palma de Maiorca per il fioretto e Algeri per la sciabola.

Una giornata chiave per la nazionale italiana, con ben 34 atleti in pedana tra uomini e donne, pronti a inseguire punti preziosi nel ranking internazionale.

Fioretto – Palma de Maiorca

Sulle pedane spagnole di Palma de Maiorca vanno in scena i tabelloni principali individuali di fioretto maschile e femminile.

Saranno 11 le fiorettiste del CT Simone Vanni a rappresentare l’Italia:

Martina Favaretto, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Batini, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Alice Volpi, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Francesca Palumbo e Martina Sinigalia.

Tra gli uomini, invece, 10 azzurri convocati dal CT:

Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Edoardo Luperi e Damiano Di Veroli.

Sciabola – Algeri

Giornata intensa anche sulle pedane algerine di Algeri, dove si svolgono i tabelloni principali della sciabola.

Per la squadra femminile del CT Andrea Aquili sono sette le azzurre in gara: Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Rebecca Gargano, Mariella Viale, Carlotta Fusetti e Manuela Spica.

Al maschile, sei gli italiani seguiti dal CT Andrea Terenzio: Luca Curatoli, Michele Gallo, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Matteo Neri e Leonardo Dreossi.

La giornata di oggi è tra le più ricche di inizio stagione per la scherma internazionale:

oltre alle prove di Palma de Maiorca e Algeri, continuano anche gli appuntamenti italiani con le dirette di “Assalto – La TV della Scherma” da Brindisi, dove è in corso il Circuito Europeo Under 23 di Spada, valevole anche come Coppa del Mediterraneo 2025.

Tutti i risultati aggiornati e i link delle dirette sono disponibili su federscherma.it.