Inizia la stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo Assoluti. A Palma de Maiorca le azzurre del fioretto in pedana, ad Algeri spazio alla sciabola maschile. Già qualificate Favaretto, Errigo, Curatoli e Gallo.

La nuova stagione della Coppa del Mondo di scherma è ufficialmente iniziata. Le prove di apertura del circuito Assoluti 2025-2026 vedono oggi in pedana il fioretto femminile a Palma de Maiorca (Spagna) e la sciabola maschile ad Algeri (Algeria) per le fasi preliminari.

Fioretto femminile – Palma de Maiorca

Sono cinque le azzurre già qualificate di diritto al tabellone principale di sabato grazie al ranking internazionale:

Martina Favaretto

Anna Cristino

Arianna Errigo

Martina Batini

Elena Tangherlini

Oggi invece scendono in pedana nelle fasi a gironi per conquistare il pass per la giornata clou: Martina Sinigalia, Alice Volpi, Francesca Palumbo, Irene Bertini, Camilla Mancini, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis.

Risultati live fioretto femminile – Palma de Maiorca

Sciabola maschile – Algeri

Ad aprire la stagione maschile è invece la sciabola, con dieci azzurri impegnati nelle qualificazioni.

Già ammessi al tabellone dei 64 di sabato per diritto di ranking Luca Curatoli e Michele Gallo.

In pedana oggi: Pietro Torre, Dario Cavaliere, Mattia Rea, Edoardo Cantini, Matteo Neri, Edoardo Reale, Marco Mastrullo, Daniele Franciosa, Leonardo Dreossi e Cosimo Bertini.

Risultati live sciabola maschile – Algeri