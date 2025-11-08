ALGERI – Sono sette le sciabolatrici azzurre del CT Andrea Aquili qualificate per il tabellone principale di domani ad Algeri, sede della prima tappa di Coppa del Mondo di sciabola 2025/2026.

Era già ammessa Michela Battiston in virtù del proprio ranking. Dopo la fase a gironi sono ben quattro le azzurre che si sono agiunte al tabellone principale di domani: Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Rebecca Gargano e Mariella Viale. Grazie alle vittorie nei turni preliminari si sono aggiunte anche Carlotta Fusetti e Manuela Spica. Si è fermata all’ultimo match la gara di Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Vittoria Mocci e Michela Landi. Stop nell’incontro precedente per Claudia Rotili.

Domani spazio ai due tabelloni principali delle prove individuali della Coppa del Mondo di sciabola ad Algeri. Nella gara maschile sono sei gli azzurri del CT Andea Terenzio mentre sono sette le sciabolatrici del Commissario tecnico Andrea Aquili presenti.