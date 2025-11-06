Coppa del Mondo scherma, 1^ giornata di preliminari: avanzano 11 fiorettiste azzurre a Palma de Maiorca e 6 sciabolatori ad Algeri
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
PALMA DE MAIORCA – Va vicina all’en-plein l’Italia del fioretto femminile a Palma de Maiorca all’esordio in Coppa del Mondo. Sono infatti 11 le azzurre del CT Simone Vanni qualificate per il tabellone principale di sabato.
SCIABOLA
ALGERI – Sono sei gli azzurri del CT Andrea Terenzio qualificati per il tabellone principale della prova individuale maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Algeri, che apre la stagione 2025-2026 della sciabola.
Erano già ammessi alla giornata di sabato grazie al proprio ranking Luca Curatoli e Michele Gallo. Dopo le fasi preliminari hanno staccato il pass anche Matteo Neri, Leonardo Dreossi, Dario Cavaliere e Mattia Rea. Si è fermata nel match decisivo dei preliminari la corsa di Daniele Franciosa, Edoardo Cantini e Cosimo Bertini. Stop per un problema fisico nell’ultimo turno per Pietro Torre. Out nell’assalto precedente Edoardo Reale e Marco Mastrullo.
Domani la seconda giornata di gare ad Algeri prevede le fasi preliminari della prova femminile. Già qualificata per il tabellone principale Michela Battiston. In pedana le altre 11 azzurre del Commissario tecnico Andrea Aquili: Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Michela Landi, Vittoria Mocci, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.
COPPA DEL MONDO FIORETTO FEMMINILE FASI PRELIMINARI – Palma de Maiorca (Spagna), 6 novembre 2025
Classifica (213): 90. Camilla Mancini.