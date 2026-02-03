Riecco Horner, schiaffo a Red Bull e Ferrari

Incredibile ma vero, Christian Horner non è del tutto fuori dal Circus. Lo storico team principal di Red Bull pronto ad un ritorno che sa tanto di “vendetta” contro la ex squadra.

Incredibile come il caso di Christian Horner abbia provato una verità spesso sottovalutata in Formula 1, ovvero che a quei livelli, non c’è spazio spesso per riconoscenza, sentimenti ed affetto alla squadra. Una figura storica come il manager inglese, Team Principal di Red Bull nei suoi anni d’oro che l’hanno issata da squadra di basso livello a campione da battere è sparita in pochi istanti.

Travolto da uno scandalo un paio di stagioni fa – si parlava di presunte molestie ad una dipendente, mai confermate – Horner è diventato a quanto pare una figura scomoda, per Red Bull. La squadra lo ha messo alla porta senza preavviso né spiegazioni nel 2025, dopo 20 anni di “onorato servizio” come manager di uno dei team più vincenti della F1 moderna.

Trovatosi senza impiego, il manager britannico si è allontanato per un intero anno dalla F1, negando sistematicamente le voci che lo volevano vicino a Ferrari. Il suo bottino in quegli anni è assurdo: 8 titoli dei Piloti – divisi tra Sebastian Vettel e Max Verstappen – e 6 nei Costruttori, probabilmente, impossibili senza la sua supervisione. Sarebbe così strano pensare ad un suo ritorno nel Circus, allora?

Horner in Mercedes o McLaren: l’ipotesi pazza

Dopo il trattamento ricevuto da Milton Keynes, anche se non conosciamo tutti i retroscena ovviamente, è molto difficile pensare che il TP possa anche solo prendere in esame l’ipotesi di tornare nel team, anche se venisse richiamato. Lui stesso ha spiegato che il suo ritorno in F1 potrebbe avvenire solo a determinate condizioni: “Non tornerò solo per il gusto di farlo. Tornerò solo per qualcosa che mi permetta di vincere. Non voglio tornare nel paddock se non ho qualcosa da fare. Mi manca questo sport”, le sue dichiarazioni con la stampa del settore.

Non è difficile leggere tra le righe e capire quali siano i team a cui Horner punta ora come ora: McLaren campione in carica parte come favorita, quest’anno, seguita dal Team Principal Andrea Stella. E poi, c’è Mercedes con il suo motore “avvantaggiato” dalle pieghe del regolamento. Difficile però pensare che Horner possa scalzare una figura ingombrante come Toto Wolff. Al massimo, potrebbe entrare in una di queste due squadre con un altro ruolo. Sembra l’unica opzione perché Horner non tornerà se non per vincere.

Del resto il vero potere di trattativa lo detiene lui, come ha fatto capire chiaramente ai giornalisti: “Potrei smettere la mia carriera adesso. Sarei pronto a tornare solo per l’occasione giusta, per lavorare con gente fantastica e in un ambiente in cui le l’obiettivo è la vittoria. Non ho fretta, non devo forzarmi a fare nulla“. Questo è il bello di essere soddisfatti del proprio percorso sportivo.