MotoGP, Marc Márquez subito al comando nei test di Sepang: miglior tempo nel day-1

Rientro vincente per il nove volte iridato: a quattro mesi dall’infortunio Márquez chiude davanti a tutti la prima giornata di test ufficiali. Ducati subito protagonista, Quartararo ko

Marc Márquez è tornato, e lo ha fatto nel modo più diretto possibile: primo posto al termine della prima giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang. A quattro mesi dall’ultima apparizione in gara, il campione del mondo in carica è risalito su una MotoGP firmando subito il miglior tempo del day-1, dissipando ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Indonesia.

Nel finale di giornata, Márquez ha effettuato il time-attack, fermando il cronometro sull’1’57”018, riferimento che gli ha permesso di precedere Fabio Di Giannantonio e Maverick Viñales, entrambi staccati di due decimi. Una prestazione significativa anche nel confronto con il passato: dodici mesi fa, nello stesso day-1, il miglior tempo era stato di 1’57”555.

Ducati davanti, Bezzecchi e Bagnaia lavorano sul passo

La giornata ha confermato il buon avvio di Ducati, con Alex Márquez quarto grazie al crono fatto segnare nella sessione mattutina. Marco Bezzecchi ha chiuso quinto senza forzare un vero time-attack, scelta condivisa anche da Francesco Bagnaia, ottavo al termine del day-1 dopo aver concentrato il lavoro sul passo gara e sulla nuova aerodinamica.

Nel box Ducati ufficiale, i due piloti hanno lavorato con configurazioni differenti: Bagnaia ha proseguito con l’ultima evoluzione 2024, mentre Márquez ha utilizzato una base 2025. Nel pomeriggio, Pecco ha anche provato la nuova carena 2026, confermando un ritmo solido nonostante una posizione finale che non rispecchia pienamente il suo potenziale.

Honda in crescita, KTM con Vinales in evidenza

Segnali incoraggianti anche da Honda, con Luca Marini e Joan Mir sesti e settimi dopo aver simulato la qualifica. Più indietro Johann Zarco, mentre prosegue il percorso di adattamento del rookie Diogo Moreira.

Per KTM, il guizzo di giornata è arrivato proprio nel finale grazie a Viñales, terzo e prima RC16 in classifica davanti alle altre moto della casa austriaca.

Quartararo cade e chiude anzitempo i test

La nota negativa del day-1 riguarda Fabio Quartararo. Il francese è stato protagonista di una brutta caduta nella sessione mattutina, riportando la frattura di un dito. Dopo un primo rientro ai box, Quartararo è stato costretto ad alzare bandiera bianca: test già terminati per lui.

A completare la top-10 c’è Franco Morbidelli, in una giornata che ha visto tutti e cinque i costruttori presenti nelle prime dieci posizioni. Più attardati i rookie: Pedro Acosta ha chiuso 15°, mentre Toprak Razgatlioglu e Diogo Moreira hanno terminato nelle ultime posizioni, ancora alle prese con l’adattamento ergonomico alla MotoGP.

Test, ma il segnale c’è

Sepang resta una pista lunga e selettiva (5,5 km) e i tempi vanno letti con cautela: molti piloti hanno lavorato con gomme usate, rimandando l’utilizzo delle mescole migliori ai prossimi giorni. Tuttavia, il messaggio lanciato da Márquez è chiaro: il leader è tornato. Spalla o non spalla, il numero 93 ha subito messo il suo nome in cima alla lista.

Il primo giorno è ormai archiviato. I test proseguiranno nelle prossime sessioni, con l’attenzione che inevitabilmente resterà puntata sul confronto tra i top rider e sull’evoluzione dei pacchetti tecnici in vista della nuova stagione.