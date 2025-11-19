Campionato del Mondo Master 2025 – Marta Cammilletti vince e fa “doppietta” nel fioretto, argento nella sciabola per Alberto Feira Chios
Campionato del Mondo Master 2025 – Altre due medaglie azzurre a Manama: Marta Cammilletti vince e fa “doppietta” nel fioretto, argento nella sciabola per Alberto Feira Chios. Italia a quota 21 podi.
Continua a fare incetta di medaglie l’Italia al Campionato del Mondo Master 2025. A Manama oggi è arrivata la settima vittoria per la spedizione azzurra con la firma di Marta Cammilletti, che dopo il titolo continentale è salita sul tetto del mondo nella categoria 40+ scrivendo il suo nome sulla prima edizione. Medaglia d’argento per Alberto Feira Chios nella sciabola 60+ al termine di una grande gara. Per l’Italia ora sono 21 le medaglie: 7 d’oro, 8 d’argento e 6 di bronzo.
La cavalcata di Marta Cammilletti ha preso il via con il successo all’esordio nel tabellone sulla britannica Cassai (10-1). Ancora una vittoria molto larga per la fiorettista della Pro Patria Busto Arsizio negli ottavi dove ha infilato percorso netto superando (10-0) la tedesca Wattenbach. Nei quarti altro largo parziale per l’atleta lombarda che con il punteggio di 10-1 ha battuto la transalpina Hobet prima di battere, sempre con lo stesso punteggio, l’altra francese Grassin accedendo al match per l’oro. In finale si è ripetuto l’assalto decisivo degli Europei 2025 di Plovdiv con l’azzurra che ha chiuso il suo “triplete” con il successo (10-4) contro l’ungherese Bernat. Si è chiusa ad un passo dal podio la prova nella stessa categoria di Paola Quadri che si è classificata in 7^ posizione. Nella stessa gara è 15^ Laura Lotti e 31^ Silvia Sopetto.
Brilla d’argento Alberto Feira Chios la cui gara è iniziata con i successi nei primi due incontri ad eliminazione diretta sul britannico Nickless (10-3) e nel derby contro Luca Falaschi (10-8) negli ottavi di finale. Nel match per il podio lo sciabolatore del Fides Livorno ha avuto la meglio (10-4) del tedesco Ziegler. Ancora una vittoria in semifinale con l’azzurro che ha battuto l’olandese Pimenau (10-4). Lo stop è arrivato nel match conclusivo contro lo statunitense Matt (10-4) che ha sancito comunque uno splendido secondo posto per il portacolori dell’Italia. Così gli altri sciabolatori presenti: 16° Luca Falaschi, 19° Ildo Lanari, 22° Vincenzo Tallarico.
Due stoccate hanno diviso Lorenzo Giacinto Morretta dalla medaglia. L’atleta dell’Accademia Scherma Milano, numero 1 dopo i gironi, ha avuto la meglio nei primi due match dello spagnolo Maldonado Martin (10-3) e in rimonta del giapponese Kikuchi (10-7) negli ottavi di finale. Lo stop è arrivato nei quarti (10-8) contro il bulgaro Arnaudov, poi vincitore della competizione. A seguire, 10° Camillo Matrigali, 16° Oliver Emmerich, 27° Roberto Napoli.
Nel fioretto femminile 70+ si è fermata negli ottavi di finale Maria Franca Col che ha chiuso in 9^ posizione. Nella stessa prova un problema fisico ha fermato Iris Gardini che ha lasciato la gara per ritiro.
Domani nona e ultima giornata di gare al Mondiale Master di Manama 2025. In palio gli ultimi quattro titoli, tutti a squadre. Nella prova di sciabola maschile Veteran in pedana il quintetto composto da Francesco Gallavotti, Jacopo Spilimbergo, Camillo Matrigali, Lorenzo Giacinto Morretta e Roberto Napoli, mentre questo è il team della categoria Grand Veteran: Luca Falaschi, Alberto Feira Chios, Enrico Antinoro, Riccardo Carmina e Giulio Paroli. Nel fioretto femminile Veteran squadra con Marta Cammilletti, Paola Quadri, Elena Benucci, Martina Ganassin e Francesca Zurlo. Questa invece la composizione del team Grand Veteran: Gianna Cirillo, Magda Melandri, Liqin Wei, Maria Franca Col e Iris Gardini.