Brilla d’argento Alberto Feira Chios la cui gara è iniziata con i successi nei primi due incontri ad eliminazione diretta sul britannico Nickless (10-3) e nel derby contro Luca Falaschi (10-8) negli ottavi di finale. Nel match per il podio lo sciabolatore del Fides Livorno ha avuto la meglio (10-4) del tedesco Ziegler. Ancora una vittoria in semifinale con l’azzurro che ha battuto l’olandese Pimenau (10-4). Lo stop è arrivato nel match conclusivo contro lo statunitense Matt (10-4) che ha sancito comunque uno splendido secondo posto per il portacolori dell’Italia. Così gli altri sciabolatori presenti: 16° Luca Falaschi, 19° Ildo Lanari, 22° Vincenzo Tallarico.

Due stoccate hanno diviso Lorenzo Giacinto Morretta dalla medaglia. L’atleta dell’Accademia Scherma Milano, numero 1 dopo i gironi, ha avuto la meglio nei primi due match dello spagnolo Maldonado Martin (10-3) e in rimonta del giapponese Kikuchi (10-7) negli ottavi di finale. Lo stop è arrivato nei quarti (10-8) contro il bulgaro Arnaudov, poi vincitore della competizione. A seguire, 10° Camillo Matrigali, 16° Oliver Emmerich, 27° Roberto Napoli.

Nel fioretto femminile 70+ si è fermata negli ottavi di finale Maria Franca Col che ha chiuso in 9^ posizione. Nella stessa prova un problema fisico ha fermato Iris Gardini che ha lasciato la gara per ritiro.

Domani nona e ultima giornata di gare al Mondiale Master di Manama 2025. In palio gli ultimi quattro titoli, tutti a squadre. Nella prova di sciabola maschile Veteran in pedana il quintetto composto da Francesco Gallavotti, Jacopo Spilimbergo, Camillo Matrigali, Lorenzo Giacinto Morretta e Roberto Napoli, mentre questo è il team della categoria Grand Veteran: Luca Falaschi, Alberto Feira Chios, Enrico Antinoro, Riccardo Carmina e Giulio Paroli. Nel fioretto femminile Veteran squadra con Marta Cammilletti, Paola Quadri, Elena Benucci, Martina Ganassin e Francesca Zurlo. Questa invece la composizione del team Grand Veteran: Gianna Cirillo, Magda Melandri, Liqin Wei, Maria Franca Col e Iris Gardini.