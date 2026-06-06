Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa “Roma 2026”, assegnati gli ultimi titoli

Campionati Italiani Paralimpici Frecciarossa “Roma 2026” – Nella sciabola vincono Giordan, Paolucci, Trigilia e Mogos. Titoli di spada categoria C a Rigo e Bochicchio, la gara a squadre va alla Zinella. Bis tricolore per Di Maio tra gli spadisti Non vedenti. Si chiude così la super edizione nella Capitale

Le ultime sette gare in carrozzina e la competizione di spada maschile non vedenti hanno chiuso oggi i Campionati Italiani Frecciarossa di scherma paralimpica Roma 2026. Nella Capitale, il decimo e ultimo giorno della super kermesse tricolore ha regalato ancora emozioni e assalti avvincenti, concludendo degnamente una manifestazione inclusiva, spettacolare e unica nella storia della Federazione Italiana Scherma che lo scorso 3 giugno ha festeggiato i 117 anni dalla sua fondazione.

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Oggi sulle pedane della Fiera di Roma sono stati assegnati i quattro titoli di sciabola paralimpica. Nella categoria A ancora a segno Edoardo Giordan delle Fiamme Oro Roma, che in finale ha superato il compagno della squadra campione del mondo in carica Mattia Galvagno del Pisascherma, medaglia d’argento. Bronzo per Gabriele Maria Albini dell’Accademia Scherma Milano e Corrado Pantò del Club Scherma Palermo.

Anche l’ultimo atto degli sciabolatori B ha visto protagonisti due componenti del team azzurro d’oro a Iksan 2025: Gianmarco Paolucci ha vinto il derby in casa Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, superando l’amico Andrea Jacquier, secondo classificato. Terzo posto per Davide Costi del Pentamodena e Luigi Fioretti dell’Accademia Olimpica Beneventana.

Nella sciabola femminile A continua a vincere la capitana Loredana Trigilia del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Piazza d’onore per Marcella Li Brizzi del Club Scherma Palermo, su un podio completato da Francesca Colagrande del Club Scherma L’Aquila 99 e Liliana Tolu del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

La gara delle sciabolatrici categoria B ha visto Andreea Mogos delle Fiamme Oro Roma bissare il successo ottenuto nel fioretto; argento per Sofia Brunati dell’Accademia Scherma Milano e bronzi al collo di Gloria Lorenzetti del Padova Scherma e Julia Anna Markowska delle Fiamme Oro Roma.

Tre le competizioni di spada svolte oggi. Nella gara a squadre maschile successo della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso, Matteo Caldognetto, Emanuele Lambertini e Leonardo Rigo), davanti all’AUSportiva (Jens Brase, Saverio Bucci, Stefano Orsi e Davide Maria Scicolone), mentre ha chiuso al terzo posto il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Vaglini e Michele Venturi).

Tra gli spadisti categoria C ha raggiunto il 10° titolo in carriera Leonardo Rigo della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, argento per William Russo del Club Scherma Palermo e bronzi per Michele Venturi del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e Lorenzo Sanchini dell’Accademia Scherma Milano.

Nella spada femminile C, invece, si è confermata la campionessa uscente Alessandra Bochicchio dell’AUSportiva, davanti a Giada Tognocchi delle Fiamme Oro Roma, seconda classificata; terzo gradino del podio per Rossella Placuzzi della Zinella Scherma San Lazzaro di Savena e Milena Basile del Circolo della Spada Rimini.

Alle Fiamme Oro Roma, infine, è stato assegnato il riconoscimento per il Gran Premio Paralimpico nella stagione 2025/2026.

Gran finale con la spada maschile Non Vedenti: in una prova dalla partecipazione record di ben 30 atleti, ha concesso il bis tricolore – un anno dopo la vittoria di Siena 2025 – Natale Di Maio del Club Scherma Palermo, dopo un’avvincente finale contro Filippo Innocenti dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco, che ha conquistato l’argento. Medaglie di bronzo per Alessandro Buratti della Pro Patria et Libertate Busto e Hongwei Frizzo del Circolo Scherma Valdagno in una competizione che ha confermato la grande crescita del movimento.

Si è conclusa così la super edizione di Roma 2026, il Campionato Italiano Frecciarossa di scherma olimpica e paralimpica che ha riportato dopo dieci anni la massima kermesse tricolore nella Capitale e, dopo sette anni, ha riunito nuovamente nella stessa manifestazione atleti in carrozzina, non vedenti e olimpici, in un programma super-inclusivo e arricchito anche dalle competizioni Under 17 e Under 20.

La Fiera di Roma è stata il cuore pulsante di dieci giornate che hanno coinvolto complessivamente circa 1300 atleti, mentre la Terrazza del Pincio è stata lo scenario sontuoso delle 12 fasi finali olimpiche (e dei fiorettisti paralimpici categoria A) che, in sei notti magiche, hanno richiamato migliaia di persone attorno al fascino e alla bellezza di questa disciplina. “Una scommessa vinta – ha commentato il Presidente federale Luigi Mazzone – in un’edizione che resterà nella storia del nostro sport, per lo spettacolo offerto al Pincio ma anche per il perfetto svolgimento alla Fiera di Roma di gare che hanno confermato il movimento della scherma italiana come modello d’inclusione, in cui l’attività olimpica e quella paralimpica sono perfettamente integrate tanto nell’alto livello quanto in una base su cui stiamo lavorando tantissimo. I Campionati Italiani Frecciarossa di Roma 2026, inoltre, hanno rappresentato uno straordinario momento di promozione per la nostra disciplina: abbiamo avuto circa 10mila spettatori alle gare del Pincio, e centinaia di migliaia che hanno seguito le oltre 20 ore di diretta televisiva, sei volte in prima serata. Risultati importantissimi da cui ripartire, per non fermarci”.

I risultati di oggi – 6 giugno 2026

QUI i risultati

Spada maschile a squadre

Classifica (5): 1. Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso, Matteo Caldognetto, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo), 2. AUSportiva (Jens Brase, Saverio Bucci, Stefano Orsi, Davide Maria Scicolone), 3. Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (Elio Iozzi, Michele Vaglini, Michele Venturi), 4. Club Scherma Palermo (Guglielmo Genovese, Corrado Pantò, William Russo)

Sciabola maschile A

Classifica (4): 1. Edoardo Giordan (Fiamme Oro Roma), 2. Mattia Galvagno (Pisascherma), 3. Gabriele Maria Albini (Accademia Scherma Milano), 3. Corrado Pantò (Club Scherma Palermo)

Sciabola maschile B

Classifica (8): 1. Gianmarco Paolucci (GS Paralimpico della Difesa), 2. Andrea Jacquier (GS Paralimpico della Difesa), 3. Davide Costi (Pentamodena), 3. Luigi Fioretti (Accademia Olimpica Beneventana)

Sciabola femminile A

Classifica (5): 1. Loredana Trigilia (GS Paralimpico della Difesa), 2. Marcella Li Brizzi (Club Scherma Palermo), 3. Francesca Colagrande (Club Scherma L’Aquila 99), 3. Liliana Tolu (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo)

Sciabola femminile B

Classifica (4): 1. Andreea Mogos (Fiamme Oro Roma), 2. Sofia Brunati (Accademia Scherma Milano), 3. Gloria Lorenzetti (Padova Scherma), 3. Julia Anna Markowska (Fiamme Oro Roma)

Spada maschile C

Classifica (6): 1. Leonardo Rigo (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena), 2. William Russo (Club Scherma Palermo), 3. Michele Venturi (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 3. Lorenzo Sanchini (Accademia Scherma Milano)

Spada femminile C

Classifica (6): 1. Alessandra Bochicchio (AUSportiva), 2. Giada Tognocchi (Fiamme Oro Roma), 3. Rossella Placuzzi (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena), 3. Milena Basile (Circolo della Spada Rimini)

Spada maschile Non Vedenti

Classifica (30): 1. Natale Di Maio (Club Scherma Palermo), 2. Filippo Innocenti (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 3. Alessandro Buratti (Pro Patria et Libertate Busto), 3. Hongwei Frizzo (Circolo Scherma Valdagno) 1. Natale Di Maio (Club Scherma Palermo), 2. Filippo Innocenti (Accademia d’Armi Musumeci Greco), 3. Alessandro Buratti (Pro Patria et Libertate Busto), 3. Hongwei Frizzo (Circolo Scherma Valdagno)

TUTTI I TITOLI ASSEGNATI A ROMA 2026

Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa 2026

Sabato 30 maggio

Fioretto maschile individuale – Campione italiano: Filippo Macchi (Fiamme Oro)

Fioretto femminile individuale – Campionessa italiana: Alice Volpi (Fiamme Oro Roma)

Domenica 31 maggio

Fioretto femminile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia)

Fioretto maschile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Damiano Di Veroli, Matteo Iacomoni, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Lunedì 1° giugno

Sciabola maschile individuale – Campione italiano: Michele Gallo ( Centro Sportivo Carabinieri)

Sciabola femminile individuale – Campionessa italiana: Chiara Mormile ( Centro Sportivo Esercito)

Martedì 2 giugno

Sciabola maschile a squadre serie A1 – Team campione: Centro Sportivo Carabinieri (Edoardo Cantini, Michele Gallo, Matteo Neri, Mattia Rea)

Sciabola femminile a squadre serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 3 giugno

Spada maschile individuale – Campione italiano: Valerio Cuomo ( Fiamme Oro Roma)

Spada femminile individuale – Campionessa italiana: Alberta Santuccio (Fiamme Oro Roma)

Giovedì 4 giugno

Spada maschile serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli)

Spada femminile serie A1 – Team campione: Fiamme Oro Roma (Giulia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi)

Campionati Italiani Frecciarossa Paralimpici e Non Vedenti 2026

Giovedì 4 giugno 2026

Fioretto maschile A – Campione italiano: Emanuele Lambertini (Fiamme Oro Roma)

Fioretto maschile B – Campione italiano: Michele Massa (Gruppo Scherma Fiamme Gialle)

Fioretto maschile C – Campione italiano: Leonardo Rigo (Zinella Scherma)

Fioretto maschile a squadre – Team campione: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso, Samuele Frascaroli, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo)

Fioretto femminile A – Campionessa italiana: Sofia Garnero (Club Scherma Roma)

Fioretto femminile B – Campionessa italiana: Andreea Ionela Mogos (Fiamme Oro Roma)

Fioretto femminile C – Campionessa italiana: Giada Tognocchi (Fiamme Oro Roma)

Venerdì 5 giugno 2026

Spada maschile A – Campione italiano: Emanuele Lambertini (Fiamme Oro Roma)

Spada maschile B – Campione italiano: Amelio Castro Grueso (Fiamme Oro Roma)

Spada femminile A – Campionessa italiana: Sofia Garnero (Club Scherma Roma)

Spada femminile B – Campionessa italiana: Sofia Brunati (Accademia Scherma Milano)

Spada femminile Non Vedenti – Campionessa italiana: Daphne Petrillo (Club Scherma Palermo)

Sabato 6 giugno 2026

Spada maschile a squadre – Team Campione: Zinella Scherma San Lazzaro di Savena (Matteo Addesso, Matteo Caldognetto, Emanuele Lambertini, Leonardo Rigo)

Spada maschile C – Campione italiano: Leonardo Rigo (Zinella Scherma)

Spada femminile C – Campionessa italiana: Alessandra Bochicchio (AUSportiva)

Sciabola maschile A – Campione italiano: Edoardo Giordan (Fiamme Oro Roma)

Sciabola femminile A – Campionessa italiana: Loredana Trigilia (GS Paralimpico della Difesa)

Sciabola maschile B – Campione italiano: Gianmarco Paolucci (GS Paralimpico della Difesa)

Sciabola femminile B – Campionessa italiana: Andreea Mogos (Fiamme Oro Roma)

Spada maschile Non Vedenti – Campione italiano: Natale Di Maio (Club Scherma Palermo)

Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2026

Giovedì 28 maggio

Fioretto maschile Cadetti – Campione italiano: Riccardo Mancini (Frascati Scherma)

Fioretto femminile Cadette – Campionessa italiana: Sofia Mancini (Frascati Scherma)

Venerdì 29 maggio

Fioretto maschile Giovani – Campione italiano: Emanuele Iaquinta (Gruppo Scherma Fiamme Gialle)

Fioretto femminile Giovani – Campionessa italiana: Vittoria Pinna (Centro Sportivo Esercito)

Sabato 30 maggio

Sciabola maschile Cadetti – Campione italiano: Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma)

Sciabola femminile Cadette – Campionessa italiana: Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma)

Domenica 31 maggio

Sciabola maschile Giovani – Campione italiano: Leonardo Reale (Frascati Scherma)

Sciabola femminile Giovani – Campionessa italiana: Elisabetta Borrelli (Centro Sportivo Esercito)

Lunedì 1° giugno

Spada maschile Cadetti – Campione italiano: Andrea Colombo (Club Scherma Legnano)

Spada femminile Cadette – Campionessa italiana: Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni)

Martedì 2 giugno

Spada maschile Giovani – Campione italiano: Francesco Delfino ( Circolo Ravennate della Spada)

Spada femminile Giovani – Campionessa italiana: Giulia Paulis ( Fiamme Oro Roma)