Oltre 150 atleti da 11 Paesi per la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23, valida anche per la Coppa del Mediterraneo 2025. Le finali in diretta su Assalto TV sabato e domenica pomeriggio.

Weekend di grande scherma a Brindisi, dove si accendono le luci sul Circuito Europeo Under 23 di spada maschile e femminile, tappa valida anche per la Coppa del Mediterraneo 2025.

L’evento, organizzato dalla società Lame Azzurre Maestri Zumbo, si disputa sulle pedane del PalaPentassuglia e vede la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da 11 nazioni.

È il quarto appuntamento stagionale dei live di Assalto – La TV della Scherma, la piattaforma digitale gratuita di Sportface, che trasmette in diretta gli eventi più importanti del calendario federale.

Le finali maschili saranno visibili sabato dalle ore 16.30, mentre domenica dalle 16.25 toccherà alle finali femminili, con telecronaca e aggiornamenti in tempo reale.

Un’occasione per seguire da vicino le giovani promesse della spada italiana e internazionale, in un appuntamento che combina prestigio sportivo e valorizzazione del vivaio azzurro, confermando il ruolo di Brindisi come una delle capitali italiane della scherma.

