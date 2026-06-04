Assoluti Roma 2026, Cuomo e Santuccio re della spada: notte tricolore al Pincio

Nel giorno del 117esimo anniversario della Federazione Italiana Scherma, fondata il 3 giugno 1909, la Terrazza del Pincio ha incoronato i nuovi campioni italiani di spada individuale. Ai Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026” hanno trionfato Valerio Cuomo e Alberta Santuccio, protagonisti di una serata suggestiva nel cuore della capitale, aperta anche da un’esibizione di scherma storica.

Cuomo torna sul tetto d’Italia

Nella prova maschile Valerio Cuomo ha conquistato il suo secondo titolo italiano assoluto, tornando a vincere tre anni dopo il successo di La Spezia 2023. Lo spadista partenopeo della Fiamme Oro Roma ha superato in finale Alexandre Camargo della Roma Fencing con il punteggio di 15-12. Sul podio anche Simone Maencarelli e Gianpaolo Buzzanchino, entrambi terzi e portacolori delle Fiamme Oro.

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Per Cuomo una vittoria dal sapore speciale, arriva nella città in cui e davanti a tanti amici: una di quelle serate che sembrano scritte apposta, ma anche bisogno comunque avere il braccio per vincere.

Santuccio domani il derby olimpico con Fiamingo

Tra le donne, Alberta Santuccio ha firmato il primo titolo italiano assoluto della carriera. La catanese delle Fiamme Oro Roma ha dominato la finale contro Rossella Fiamingo, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, imponendosi con un netto 15-5 in un derby tra campionesse olimpiche. Terzo posto per Giulia Rizzi, anche lei protagonista dell’impresa azzurra a Parigi 2024, e per la giovane Mariachiara Testa, grande sorpresa di giornata.

Una vittoria pesante per Santuario, che sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera e aggiunge finalmente alla propria bacheca un titolo tricolore che ancora le mancava.