Sabato e domenica il live su Sportface dal Palasport Elio Pentassuglia per la tappa italiana della Coppa del Mediterraneo 2025. Aggiornamenti anche sulle Coppe del Mondo di Palma de Maiorca e Algeri.

Nuovo weekend di grande scherma su “Assalto – La TV della Scherma”, la piattaforma live ufficiale della Federazione Italiana Scherma, disponibile gratuitamente con una semplice registrazione su Sportface (App e sito web).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sabato 8 e domenica 9 novembre le telecamere saranno puntate su Brindisi, dove andrà in scena la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di spada maschile e femminile, valevole anche come Coppa del Mediterraneo 2025.

Le dirette del weekend

Le fasi finali della competizione saranno trasmesse in diretta:

Sabato 8 novembre dalle ore 16.30 (gara maschile)

Domenica 9 novembre dalle ore 16.25 (gara femminile)

L’evento, organizzato dalla società Lame Azzurre Maestri Zumbo, si svolgerà sulle pedane del Palasport Elio Pentassuglia e vedrà la partecipazione di circa 150 atleti in rappresentanza di 11 Paesi.

Durante le dirette, “Assalto” offrirà anche aggiornamenti in tempo reale sulle prime tappe della Coppa del Mondo Assoluti, con il fioretto a Palma de Maiorca e la sciabola ad Algeri.

Il progetto “Assalto – La TV della Scherma”

“Assalto – La TV della Scherma” è la nuova casa degli eventi FIS su Sportface, pensata per raccontare live – e gratuitamente – le principali competizioni nazionali e internazionali organizzate in Italia.

Dopo le tappe di Napoli (Circuito Europeo Under 17 di Spada), Foggia (Under 23 di Sciabola) e Carrara (1ª Prova Nazionale di Sciabola), Brindisi sarà il quarto appuntamento stagionale, preludio a un calendario fitto di dirette fino ai Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026.

Il palinsesto dei prossimi appuntamenti di “Assalto – La TV della Scherma”

NOVEMBRE 2025

8-9 novembre | Brindisi – Circuito Europeo Under 23 – Coppa del Mediterraneo di Spada

21-23 novembre | Roma – 1ª Prova Nazionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Fioretto e Spada

GENNAIO 2026

5-6 gennaio | Udine – Coppa del Mondo Under 20 di Spada femminile

16-18 gennaio | Castellanza – 2ª Prova Nazionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Spada

23-25 gennaio | Brescia – 2ª Prova Nazionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Fioretto

FEBBRAIO 2026

13-15 febbraio | Foggia – 2ª Prova Nazionale Cadetti/Giovani/Assoluti di Sciabola

19-22 febbraio | Pisa – IWAS World Cup (Coppa del Mondo Paralimpica)

22 febbraio | Roma – “Fencing for All” – Gara a squadre integrata

28 febbraio-1 marzo | Caorle – Campionati Italiani Under 23

MARZO 2026

7-8 marzo | Padova – Coppa del Mondo di Sciabola maschile “Trofeo Luxardo”

APRILE 2026

23 aprile-1 maggio | Riccione – Campionato Nazionale Gold/Silver

25-28 aprile | Cagliari – Campionati Europei Under 23

MAGGIO 2026

2-5 maggio | Riccione – Campionati Italiani Master

7-14 maggio | Riccione – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”

17 maggio | Milano – “Fencing for All” – Gara a squadre integrata

GIUGNO 2026