Ancona chiude il Grand Prix di fioretto: Fiocchini, Vellieux, Felici e Li Bergolis firmano l’ultima tappa prima dei Tricolori

Si è conclusa al PalaCasali di Ancona la seconda prova del Grand Prix “Kinder Joy of Moving” di fioretto, ultimo appuntamento di specialità prima dei Campioni Italiani Under 14 di Riccione. La giornata conclusiva ha incoronato quattro vincitori: Damiano Fiocchino tra i Giovanissimi, Romane Vellieux tra le Allieve, Evan Felici tra gli Allievi e Maria Elena Li Bergolis tra le Giovanissime. Il weekend marchigiano ha così chiuso una tappa importante del percorso giovanile nazionale, lasciando ora spazio al gran finale tricolore.

Le affermazioni di Fiocchino e Vellieux

Nella prova dei Giovanissimi è stato il Pisascherma a festeggiare grazie al successo di Damiano Fiocchino, capace di imporsi nell’assalto decisivo contro Giona Galvani della Comense Scherma. Sul terzo gradino del podio hanno concluso Riccardo Levrini e Francesco Alberti, entrambi della Schermabrescia.

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Tra le Allieve, invece, ha esultato Romane Vellieux del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, vincitrice della finale contro Emma Ballarin della Fondazione Marcantonio Bentegodi. Bronzo condiviso per Cristina Zola del Petrarca Scherma Padova e Alice Lulli, anche nei portacolori della Bentegodi.

Jesi protagonista con Felici e Li Bergolis

Anche il Club Scherma Jesi ha lasciato un segno forte sulla domenica anconetana. Nella gara degli Allievi è arrivata la vittoria di Evan Felici, davanti a Gian Marco Curci del Circolo Scherma Raggetti di Firenze; terzi ex aequo Neri Catarzi e Davide Rosso Iaquinta del Frascati Scherma.

Tra le Giovanissime, infine, successo di Maria Elena Li Bergolis, che ha preceduto Carola Capogrossi della Scherma Mogliano, mentre le medaglie di bronzo sono andate a Emma Pontello e Chiara Rodofili. Il bilancio finale consegna quindi ad Ancona un weekend ricco di spunto, in attesa dei titoli italiani che saranno assegnati a Riccione dal 7 maggio.