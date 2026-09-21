Sky rinnova i diritti dello United Rugby Championship: accordo fino al 2028/29

Il torneo resterà in esclusiva su Sky e NOW per altre tre stagioni. In diretta tutte le partite di Benetton Treviso e Zebre Parma, oltre alla fase finale a partire dai playoff. Si parte venerdì 25 settembre.

Lo United Rugby Championship resterà su Sky per altri tre anni. L’emittente ha annunciato il rinnovo in esclusiva dei diritti della competizione fino alla stagione 2028/29, confermando la copertura di tutte le partite delle due franchigie italiane, Benetton Treviso e Zebre Parma, oltre alla fase finale del torneo a partire dai playoff.

Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, con una copertura editoriale affidata alla squadra rugby di Sky Sport.

United Rugby Championship, su Sky fino al 2028/29

Il torneo riunisce 16 franchigie provenienti da Irlanda, Galles, Scozia, Sudafrica e Italia e prenderà il via venerdì 25 settembre.

Giuseppe De Bellis, EVP News, Sports & Entertainment di Sky Italia, ha sottolineato come il rinnovo rafforzi la presenza del rugby nell’offerta dell’emittente, che comprende anche il Nations Championship e le WXV Global Series con la Nazionale italiana femminile.

“Siamo felici di continuare a trasmettere nella Casa dello Sport uno dei tornei più prestigiosi del rugby internazionale”, ha dichiarato De Bellis, evidenziando anche la collaborazione con la Federazione Italiana Rugby per la promozione del movimento.

Anche il presidente della FIR Andrea Duodo ha rimarcato il ruolo dello URC nella crescita dei giocatori italiani di alto livello e il valore del rinnovo triennale con Sky per garantire visibilità alla competizione e alle due franchigie.

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Benetton-Dragons apre la stagione il 25 settembre

La prima italiana a scendere in campo sarà il Benetton Treviso, impegnato venerdì 25 settembre alle 20.45 contro i Dragons. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Max con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi.

Sabato 26 settembre toccherà invece alle Zebre Parma, che alle 18.30 affronteranno i Bulls. Anche questa sfida sarà visibile su Sky Sport Max, con Moreno Molla e Federico Fusetti al commento.

La squadra di Sky Sport per lo URC

Il racconto dello United Rugby Championship sarà affidato ai giornalisti Francesco Pierantozzi, Paolo Malpezzi e Moreno Molla e ai commentatori tecnici Andrea De Rossi, Federico Fusetti e Pippo Frati.

In occasione dell’inizio del campionato, Sky Sport proporrà inoltre lo speciale “Rugby URC Preview”, dedicato alla preparazione di Benetton Rugby e Zebre Parma.

Il primo appuntamento è previsto martedì 22 settembre alle 18.30 su Sky Sport Max, con immagini inedite, retroscena e le voci dei protagonisti delle due franchigie italiane in vista dell’esordio nella nuova stagione.