Traore vittima di razzismo, la United Rugby Championship in contatto con Benetton

La United Rugby Championship si muove dopo il caso di razzismo subìto da Cherif Traore, che sui social aveva denunciato di aver ricevuto come regalo, nell’ambito del Secret Santa, una banana marcia in un sacchetto dell’umido dalla squadra. L’URC fa sapere di essersi messa in contatto col Benetton, chiedendo alla società di fornire “un resoconto completo su quello che è successo e quali azioni significative saranno intraprese di conseguenza. Il razzismo e la discriminazione di qualsiasi tipo sono abominevoli, assolutamente inaccettabili nella società e assolutamente contrari ai valori dello sport del rugby e dello United Rugby Championship”, si legge nella nota.