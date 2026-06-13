Coppa del Mondo di canoa slalom, Ivaldi torna sul trono ad Augsburg: oro nel C1 maschile

L’azzurro della Marina Militare conquista la vittoria nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Augsburg, tornando al successo in una gara del circuito mondiale dopo quasi tre anni. Prosegue così il grande momento della canoa italiana dopo le medaglie di Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi.

Ivaldi conquista Augsburg e ritrova la vittoria in Coppa del Mondo

La canoa italiana continua a brillare sulle acque di Augsburg. Nella terza tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom arriva infatti una prestigiosa vittoria firmata da Raffaello Ivaldi, protagonista nel C1 maschile.

L’atleta della Marina Militare ha conquistato il gradino più alto del podio grazie a una finale impeccabile, chiusa senza penalità e con il tempo di 97.51.

Un successo che conferma l’ottimo stato di salute della spedizione azzurra dopo l’argento conquistato da Giovanni De Gennaro e il bronzo di Xabier Ferrazzi nel kayak nelle giornate precedenti.

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Finale perfetta per l’azzurro

Ivaldi ha costruito la propria vittoria con una prova precisa e senza errori, riuscendo a precedere per appena sette centesimi il britannico Adam Burgess, secondo in 97.58.

Terzo posto per lo slovacco Matej Benus, che ha concluso la propria gara con il tempo di 99.16.

Per il canoista azzurro si tratta del ritorno al successo in Coppa del Mondo dopo quasi tre anni. L’ultima affermazione risaliva infatti al 5 ottobre 2023, quando si impose a Vaires-Sur-Marne.

“Ora sono la miglior versione di me stesso”

Al termine della gara, Ivaldi ha raccontato l’importanza di questo risultato.

“Questa vittoria significa tanto per me, lo scorso anno non ero nemmeno qua. Dopo le Olimpiadi ho sperimentato qualcosa di nuovo per migliorare come canoista. Sapevo che sarebbe servito tempo per crescere, ma ero convinto che il lavoro avrebbe dato i suoi frutti. Adesso penso di poter essere la miglior versione di me stesso”.

Buon piazzamento per Flavio Micozzi

Nella stessa gara del C1 maschile è arrivato anche l’ottavo posto di Flavio Micozzi della Marina Militare, che ha concluso la finale con il tempo di 103.12.

Si è invece fermato in batteria Elio Maiutto dell’Aeronautica Militare, sedicesimo con il crono di 103.06.

Fuori le azzurre nella canadese femminile

Nessuna italiana è riuscita a qualificarsi per la finale del C1 femminile.

Marta Bertoncelli ha chiuso al sedicesimo posto in 115.71, precedendo Elena Borghi, diciassettesima in 116.40. Ventesima Elena Micozzi con il tempo di 117.56.

La vittoria è andata all’australiana Jessica Fox, che si è imposta in 107.93 davanti alla spagnola Nuria Vilarrubla e alla ceca Martina Satkova.

Domenica spazio al kayak cross

La tappa di Augsburg si concluderà domenica con il kayak cross.

Il programma prevede il time trial dalle ore 9:30, mentre batterie e finali prenderanno il via dalle 13:30.