Al BluEnergy Stadium di Udine il primo dei tre test match di novembre per gli Azzurri di Quesada. Pre partita dalle 18.10 con Dominguez e De Rossi, poi il commento di Pierantozzi e Fusetti.

A novembre, come da tradizione, il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle “Quilter Nations Series” su Sky e in streaming su NOW, con tantissime sfide da vivere in diretta.

Grande attesa soprattutto sabato 8 novembre per la partita che vedrà di fronte Italia e Australia a Udine, collocata all’interno di un vero e proprio sabato “mondiale”, che vedrà in campo ben 9 delle prime 10 Nazionali della classifica globale: dal Sudafrica campione del mondo agli All Blacks, dalla Francia campione del 6 Nazioni alle tradizionali potenze europee Irlanda e Inghilterra.

L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada al BluEnergy Stadium di Udine sarà contro una Nazionale temibile come l’Australia, al momento 7ª nel ranking mondiale, tre posizioni sopra l’Italia. La diretta di Italia-Australia, su Sky Sport Uno e NOW, inizierà alle 18.10 con un ampio pre partita con le due leggende del rugby azzurro Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 18.40 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Federico Fusetti.

Ma questa grande giornata di rugby partirà alle 13.40 con la diretta di Irlanda-Giappone (Sky Sport Arena e NOW). Alle 16.10 gli All Blacks sfideranno in trasferta la Scozia (Sky Sport Arena e NOW). Alle 18.40 l’Inghilterra ospiterà le Fiji (Sky Sport Arena e NOW) mentre alle 21.10 la Francia affronterà il Sudafrica (diretta su Sky Sport Arena e NOW) per chiudere un sabato indimenticabile. Le emozioni delle “Quilter Nations Series” si concluderanno domenica 9 novembre in diretta alle 16.10 su Sky Sport Max e NOW con Galles–Argentina.

Durante tutto il mese delle “Quilter Nations Series”, su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

PROGRAMMAZIONE ‘QUILTER NATIONS SERIES’ SU SKY E NOW

Sabato 8 novembre

Partita Orario Canali Telecronaca

IRLANDA – GIAPPONE 13.40 Sky Sport Arena e NOW Viscardi/Vancini

SCOZIA-ALL BLACKS 16.10 Sky Sport Uno e NOW Malpezzi/Moscardi

ITALIA-AUSTRALIA 18.40 Sky Sport Uno e NOW Pierantozzi/Fusetti

INGHILTERRA-FIJI 18.40 Sky Sport Arena e NOW Roggero/Frati

FRANCIA-SUDAFRICA 21.10 Sky Sport Arena e NOW Malpezzi/Frati

Sabato 8 novembre

Partita Orario Canali Telecronaca

GALLES-ARGENTINA 16.10 Sky Sport Max e NOW Molla/De Rossi