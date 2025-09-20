Presentata ieri al Salone Nautico la sfida del 22 novembre al “Ferraris”. Quesada e gli Azzurri chiuderanno le Quilter Nations Series contro i pacifici.

Manca poco più di due mesi al ritorno dell’Italrugby allo stadio Luigi Ferraris, dove sabato 22 novembre (kick-off ore 21.10, diretta Sky Sport e Rai2) gli uomini di Gonzalo Quesada affronteranno le Isole Samoa nell’ultimo appuntamento del novembre internazionale.

Il lancio ufficiale del match si è tenuto ieri al Palasport di Genova, in occasione della seconda giornata del Salone Nautico. L’incontro concluderà la finestra autunnale dopo i test dell’8 novembre a Udine contro l’Australia e del 15 novembre a Torino contro i campioni del mondo del Sudafrica.

“Il Ferraris ha un calore unico – ha ricordato Paolo Vaccari, vicepresidente vicario FIR – e ci auguriamo che possa spingere gli Azzurri verso un successo prezioso in vista del Sei Nazioni 2026”.

Un entusiasmo condiviso dalle istituzioni locali: la sindaca Silvia Salis ha sottolineato il legame storico tra Genova e la Nazionale, mentre l’assessora regionale Simona Ferro ha ribadito come “eventi di eccellenza come questo rafforzino l’identità sportiva della Liguria”.