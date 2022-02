Rugby Italia, Lamaro: “Bisogna seguire l’energia del gruppo”

by Christian Poliseno

Italia rugby - Foto Antonio Fraioli

Michele Lamaro ha parlato in conferenza stampa prima del match della Nazionale Italiana Rugby all’Aviva Stadium di Dublino contro l’Irlanda, gara valida per la terza giornata del Gunness Sei Nazioni 2022. “Giochiamo contro una delle squadre più forti al mondo. Il nostro focus sarà sulla nostra prestazione collettiva e individuale. A volte le cose vanno bene, altre no: sia per merito/demerito nostro che dell’avversario. Vogliamo sicuramente migliorarci partita dopo partita e costruire la nostra crescita per diventare competitivi: fino ad ora abbiamo dimostrato a tratti di poterlo essere, ma nel complessivo non possiamo essere soddisfatti di questo. Dopo il match contro l’Inghilterra, alla luce del risultato, sicuramente c’è stata una gran voglia di riscatto. La nostra settimana è cominciata da un’analisi profonda di quanto successo nella scorsa giornata cercando di cambiare alcuni momenti della partita a nostro favore. In questo gruppo c’è tanta energia: dobbiamo sfruttare questo particolare. Va migliorata la consistenza e la precisione con cui facciamo le cose. Non possiamo mostrare di poter mantenere un livello alto solo in parte ma bisogna essere costanti per tutto il match”.