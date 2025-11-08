In vista del debutto nelle Quilter Nations Series, il capitano Nacho Brex presenta la sfida di Udine contro i Wallabies: “Orgoglioso di guidare la squadra, la difesa sarà la chiave”.

Sole e concentrazione ieri al Bluenergy Stadium di Udine, dove la Nazionale Italiana Maschile ha completato il Captain’s Run in vista del primo Test Match delle Quilter Nations Series, in programma oggi, sabato 8 novembre alle 18.40.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli Azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno l’Australia, una delle potenze storiche del rugby mondiale. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, NOW, Rai Sport e Rai Play.

Brex: “Orgoglioso di essere capitano, ma Lamaro resta il nostro leader”

Alla vigilia della gara, il capitano per l’occasione Nacho Brex ha espresso tutta la sua emozione e consapevolezza:

“Sarà una gara veramente importantissima contro una delle squadre più forti al mondo. Torniamo a Udine dopo un anno in cui l’Italia è cresciuta tanto. Quest’estate, in Sudafrica, abbiamo visto un gruppo nuovo, fatto di ragazzi che si sono messi in mostra e che oggi fanno parte di questa squadra: è tutta la rosa che continua a crescere.”

Sul ruolo di capitano, Brex ha aggiunto:

“Essere capitano per questa partita è un orgoglio immenso. Michele Lamaro resta il nostro capitano, ma quando tocca a me guidare la squadra è un onore, anche per la mia famiglia e per i miei nonni italiani.”

“La difesa sarà la chiave”

Analizzando la sfida con i Wallabies, Brex ha indicato i punti cruciali per reggere l’urto australiano:

“La difesa sarà un punto chiave della gara. Loro amano tenere la palla, non calciano molto, quindi dovremo essere solidi nei placcaggi e nei breakdown, dove hanno giocatori che lottano su ogni punto d’incontro. E poi ci saranno le palle aeree, ormai decisive a livello internazionale.”

Italia-Australia, il primo passo nelle Quilter Nations Series

L’incontro con l’Australia apre un mese di grande rugby per gli Azzurri nelle Quilter Nations Series, con tre Test Match di altissimo livello in programma su Sky e NOW.

La sfida di Udine rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare la crescita del gruppo azzurro e la direzione intrapresa dal nuovo corso tecnico.

Italia–Australia

Sabato 8 novembre, ore 18.40

Bluenergy Stadium, Udine

Diretta su Sky Sport Uno, NOW, Rai Sport e Rai Play