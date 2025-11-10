Gli Azzurri si preparano all’Allianz Stadium per il secondo Test Match delle Quilter Nations Series, in programma sabato 15 novembre alle 13:40. Tra i convocati anche Odiase, con Ferrari invitato al raduno.

È iniziato ufficialmente a Torino il raduno della Nazionale Italiana Maschile di Rugby, che sabato 15 novembre alle 13:40 affronterà il Sudafrica all’Allianz Stadium nel secondo Test Match delle Quilter Nations Series, con diretta su Sky Sport e Rai.

Gli Azzurri hanno raggiunto il capoluogo piemontese nella serata di domenica 9 novembre, reduci dalla splendida vittoria per 26-19 contro l’Australia al Bluenergy Stadium di Udine, che ha inaugurato al meglio la serie autunnale.

Il commissario tecnico ha confermato il gruppo che ha superato i Wallabies, inserendo David Odiase tra i convocati e invitando Giacomo Ferrari, terza linea delle Zebre Parma, a unirsi al raduno per la preparazione alla sfida contro i campioni del mondo in carica.

Il calendario degli Azzurri nelle Quilter Nations Series

Italia – Australia 26-19 , Udine (Bluenergy Stadium)

Italia – Sudafrica , 15 novembre – Torino (Allianz Stadium), ore 13:40

Italia – Cile, 22 novembre – Genova (Stadio Luigi Ferraris), ore 21:10

I convocati

Un gruppo esperto e consolidato, con diversi giovani pronti a mettersi in mostra. Tra i nomi più attesi Tommaso Allan, Paolo Garbisi, Ange Capuozzo e Juan Ignacio Brex, mentre tra i nuovi figurano Enoch Opoku Gyamfi, Damiano Mazza ed Edoardo Todaro.

Assenti per infortunio, tra gli altri, Michele Lamaro, Sebastian Negri e Gianmarco Lucchesi, colonne portanti della squadra.

L’obiettivo è confermare la crescita mostrata contro l’Australia e sfidare a viso aperto una delle potenze assolute del rugby mondiale, in un Allianz Stadium che si preannuncia gremito.