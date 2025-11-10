Rugby, raduno a Torino per l’Italia: nel mirino il Sudafrica dopo il successo con l’Australia
Gli Azzurri si preparano all’Allianz Stadium per il secondo Test Match delle Quilter Nations Series, in programma sabato 15 novembre alle 13:40. Tra i convocati anche Odiase, con Ferrari invitato al raduno.
È iniziato ufficialmente a Torino il raduno della Nazionale Italiana Maschile di Rugby, che sabato 15 novembre alle 13:40 affronterà il Sudafrica all’Allianz Stadium nel secondo Test Match delle Quilter Nations Series, con diretta su Sky Sport e Rai.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Gli Azzurri hanno raggiunto il capoluogo piemontese nella serata di domenica 9 novembre, reduci dalla splendida vittoria per 26-19 contro l’Australia al Bluenergy Stadium di Udine, che ha inaugurato al meglio la serie autunnale.
Il commissario tecnico ha confermato il gruppo che ha superato i Wallabies, inserendo David Odiase tra i convocati e invitando Giacomo Ferrari, terza linea delle Zebre Parma, a unirsi al raduno per la preparazione alla sfida contro i campioni del mondo in carica.
Il calendario degli Azzurri nelle Quilter Nations Series
Italia – Australia 26-19, Udine (Bluenergy Stadium)
Italia – Sudafrica, 15 novembre – Torino (Allianz Stadium), ore 13:40
Italia – Cile, 22 novembre – Genova (Stadio Luigi Ferraris), ore 21:10
I convocati
Un gruppo esperto e consolidato, con diversi giovani pronti a mettersi in mostra. Tra i nomi più attesi Tommaso Allan, Paolo Garbisi, Ange Capuozzo e Juan Ignacio Brex, mentre tra i nuovi figurano Enoch Opoku Gyamfi, Damiano Mazza ed Edoardo Todaro.
Assenti per infortunio, tra gli altri, Michele Lamaro, Sebastian Negri e Gianmarco Lucchesi, colonne portanti della squadra.
L’obiettivo è confermare la crescita mostrata contro l’Australia e sfidare a viso aperto una delle potenze assolute del rugby mondiale, in un Allianz Stadium che si preannuncia gremito.