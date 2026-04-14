Italia Femminile rugby, le convocate per la sfida contro l’Irlanda nel Sei Nazioni 2026

Il CT Fabio Roselli ha scelto le 30 Azzurre che prepareranno la trasferta di Galway per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni Femminile 2026. Prima chiamata nella gestione Roselli per Giulia Cavina.
Il commissario tecnico della Nazionale Femminile, Fabio Roselli, ha ufficializzato la lista delle atlete convocate per il raduno in preparazione della sfida contro l’Irlanda, valida per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni Femminile 2026.
Il gruppo lavorerà al CPO Giulio Onesti di Roma fino a giovedì 16 aprile, giorno in cui la squadra partirà alla volta di Galway. In Irlanda le Azzurre affronteranno le padrone di casa al Dexcom Stadium sabato 18 aprile alle ore 16.20.
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Tra le novità figura il ritorno di Michela Sillari, mentre arriva la prima convocazione durante la gestione Roselli per Giulia Cavina. L’atleta del Bobigny Rugby ritroverà in squadra la sorella gemella Micol, già inserita nel gruppo nella scorsa settimana. Complessivamente sono 30 le giocatrici selezionate per il lavoro in vista dell’impegno internazionale, con la Nazionale U21 che volerà insieme alla selezione maggiore per affrontare le pari età nella stessa giornata.
Le convocate per Irlanda-Italia
Alia Bitonci (Valsugana Rugby Padova)
Gaia Buso (Villorba Rugby)
Giulia Cavina (AC Bobigny 93 Rugby)
Micol Cavina (AC Bobigny 93 Rugby)
Chiara Cheli (Rugby Colorno)
Giada Corradini (Montpellier Rugby Féminin)
Elettra Costantini (Valsugana Rugby Padova)
Alyssa D’Incà (Blagnac Sporting Club)
Gaia Dosi (Rugby Colorno)
Giordana Duca (Valsugana Rugby Padova)
Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina)
Valeria Fedrighi (Rugby Colorno)
Elisa Giordano (Valsugana Rugby Padova)
Rubina Emma Grassi (RCTPM Toulon)
Veronica Madia (Blagnac Sporting Club)
Sara Mannini (Rugby Colorno)
Gaia Maris (Valsugana Rugby Padova)
Aura Muzzo (LOU Rugby)
Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana Rugby Padova)
Alessia Pilani (Stade Bordelais Rugby)
Alissa Ranuccini (LOU Rugby)
Gabriella Serio (Rugby Colorno)
Francesca Sgorbini (ASM Clermont Feminin)
Michela Sillari (Valsugana Rugby Padova)
Sofia Stefan (RCTPM Toulon)
Emma Stevanin (Valsugana Rugby Padova)
Silvia Turani (Harlequins)
Vittoria Vecchini (Valsugana Rugby Padova)
Beatrice Veronese (RCTPM Toulon)
Vittoria Zanette (LOU Rugby)