Titolo europeo femminile dei pesi leggeri, Tessari-Janicijevic in diretta su Italia Boxe TV

Sabato 6 giugno il PalaDozza di Bologna ospita la sfida per il titolo EBU Silver dei pesi leggeri tra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
Grande appuntamento con la boxe femminile sabato 6 giugno al PalaDozza di Bologna, dove andrà in scena il match valido per il titolo EBU Silver dei pesi leggeri tra l’azzurra Biancamaria Tessari e Jelena Janicijevic.
L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione pugilistica italiana e sarà trasmesso in diretta su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, permettendo agli appassionati di seguire da vicino la sfida continentale.
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In palio il titolo EBU Silver
Sul ring bolognese saliranno due pugili determinate a conquistare una cintura prestigiosa come quella EBU Silver della categoria leggeri.
Per Biancamaria Tessari si tratta di una sfida di grande importanza nel proprio percorso professionistico, mentre Jelena Janicijevic proverà a imporsi in trasferta per portare a casa il titolo europeo.
L’incontro promette spettacolo e intensità tra due atlete pronte a giocarsi una delle opportunità più importanti della loro carriera.
Organizzazione e diretta streaming
La manifestazione è organizzata da Promo Boxe Italia e Sempre Avanti Bologna, che porteranno il grande pugilato nella storica cornice del PalaDozza.
Tutti gli incontri della serata, con particolare attenzione al main event tra Tessari e Janicijevic, saranno visibili in diretta su Italia Boxe TV, il canale della piattaforma OTT Sportface TV dedicato interamente al pugilato.
Bologna capitale della boxe
La città emiliana si prepara così ad accogliere una serata di grande sport, con il pubblico pronto a sostenere l’azzurra in una sfida che mette in palio un titolo di prestigio a livello europeo.
L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno, quando il ring del PalaDozza decreterà la nuova campionessa EBU Silver dei pesi leggeri.