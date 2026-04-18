Montecatini entra nel vivo: verdetti pesanti agli U19, tutto da rivivere su Italia Boxe TV in Live Replay su Sportface TV

La seconda giornata delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani U19 M/F ha alzato il livello al PalaVinci di Montecatini, tra sessioni dense di incontri e primi verdetti capaci di indirizzare il weekend. Il programma del 18 aprile si è sviluppato tra mattina e pomeriggio, con match distribuiti su più categorie di penso maschili e femminili. E per chi si fosse perso qualcosa, l’evento è stato proposto su Italia Boxe TV, il canale ospitato su SportFace TV, piattaforma che consente di rivedere l’evento tramite il Live Replay.

Mattinata di conferme stop anticipati e segnali forti

Nella sessione mattutina hanno lasciato il segno soprattutto i verdetti già netti. Nei 51kg femminili Sara Poggio ha superato Dhir Sneha per 4-1, Valenta Perra ha dominato Gaia Calabretta con un secco 5-0, mentre Maria Spennato, Claudia Ceraldi, Sophia Salzano e Valeria Cuomo hanno staccato il passo anche grazie a walkover.

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Nei 60 kg maschili sono arrivati i successi larghi per Andrea Orlando, Achille Lombardo e Damiano Greco, tutti vincenti 5-0, mentre Lusi Han Ahmed e Vincenzo Cafarelli hanno chiuso sul 4-1. Dll’altra parte del tabellone hanno impressionato Akil Mezini, che ha chiuso prima del limite contro Choukrani, e Vito Carlucci, impostosi per RSC-I; bene anche Mirko Rutigliani e Simone Palla.

Pomeriggio ad alta tensione tra 65, 70 e 55kg

Nel pomeriggio il quadro si è infittito ancora. Nei 65kg ha fatto rumore il 5-0 con cui Domenico Pofi ha eliminato la testa di serie n1 Mirko Varamo. Nello stesso peso Devid Malaj l’ha spuntata su Kevin Bruzzese per 4-3, mentre Onofrio Ferone e Alessandro Facioni hanno avanzato con personalità.

Nei 70kg sono andati avanti Matteo De Micco, Antonio Librato, Lorenzo papa e Pince Onaifo, tutto molto convincenti. Nei 55kg, invece, prove solide per Tommaso Orlando, Bryan Di Rocco e Ruslan Iacovet, mentre Adrian Stoian e Mihail Dimitri hanno beneficiato di due squalifiche. Chiusura con walkover negli 80kg per Nicolò Tedesco: Montecatini, insomma, ha già cominciato a selezionare chi può prendersi la scena.